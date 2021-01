Pauline Tantot montre tout son corps et frise la censure sur Instagram

Depuis le début de cette nouvelle année, l’influenceuse Pauline Tantot diffuse pour ses abonnés de nombreux clichés très séduisants sur son compte Instagram. Le 18 janvier dernier, avec un post qui était à deux doigts de contrevenir aux règles du réseau social. LdPeople vous explique tout !

Pauline Tantot est une influenceuse très en vue sur les réseaux sociaux. La jeune femme à la plastique de rêve est extrêmement populaire. En effet, Pauline Tantot dispose plus de cinq millions d’abonnés sur son compte Instagram. Ceux-ci sont très fidèles et adorent ses différentes publications et beaucoup se régalent. Pauline Tantot diffuse de manière de plus en plus régulièrement des images très chaudes. Le rythme s’est considérablement accéléré.

Pauline Tantot en vacances au Mexique : elle s’éclate !

Pauline Tantot est en villégiature au Mexique. Et elle y passe vraiment du bon temps. Elle est partie là-bas. Elle profite d’un d’un temps idéal sur place. La jeune femme aime beaucoup mettre en avant son corps. D’ailleurs, elle a créé une marque de maillots de bain. Elle enchaîne les séances photo en dévoilant de nombreuses parties de son corps et affole totalement les réseaux sociaux. On peut la voir sous la douche après avoir pris un bain de mer. Elle doit faire de nombreux envieux car de nombreux Français et Françaises ne peuvent pas partir en vacances et sont totalement frustrés.

Des clichés qui font monter la température

Pauline Tantot s’affiche en essayant des robes très belles. Elle est très gracieuse et montre à ses abonnés son corps aux formes idéales. Elle semble passer de très belles vacances. Et c’est tant mieux pour elle. La vie d’influenceuse n’est pas de tout repos. Les clichés sont parfois aux frontières de ce qui est autorisé par le réseau sociaux Instagram. La jeune bordelaise aime prendre des risques. Les règles de publications sont très précises et il n’est pas possible de faire n’importe quoi.

Pauline Tantot prend le risque de se faire censurer sur Instagram

Avec ses derniers clichés très suggestifs, Pauline Tantot prend le risque de tout simplement se faire censurer par la plateforme américaine. Sur les différentes photos ont peut voir certaines parties de son corps et ses courbes très avantageuses. Le 18 janvier dernier, on a pu la voir légèrement plus habillée que d’habitude. On peut la découvrir devant un ordinateur, avec une veste de couleur marron très élégante mais sans porter de sous-vêtement. Ses abonnés ont pu se régaler. Un petit émoticône avec une forme de cœur a permis de masquer un bout de chair qui aurait pu entraîner une censure du cliché. « Ce genre d’état d’esprit » note-elle en légende de ce post. Un état d’esprit qui a séduit de nombreux abonnés : « tu es vraiment très belle ! », « Magnifique ! », « J’aime tout ton corps, quelle beauté ! », « incroyable » font partie des commentaires que l’on pouvait lire sous cette publication.