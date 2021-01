Pauline Tantot montre son postérieur en compagnie de son homme, les fans deviennent fous!

Pauline Tantot a encore une fois fait chavirer ses fans. C’est un engouement sans précédent sur les réseaux sociaux lors de la publication de cette photo de la jeune femme. En effet, non seulement elle se dévoile encore et suscite de vives réactions de la part de ses abonnés, mais elle leur présente également son amoureux. Les abonnés Instagram de Pauline Tantot ne pouvait pas manquer de faire des envieux ! LDPeople vous propose de revenir sur cette publication du 9 janvier qui crée l’évènement.

Pauline Tantot poste un cliché d’elle qui annonce une grande nouvelle

Pauline Tantot n’en est pas à son coup d’essai pour faire trembler Instagram. Sa sœur jumelle, Mathilde, et elle sont des habituées des photos qui ne laissent pas indifférents. Ne portant que peu ou pas de vêtements, elles enflamment la Toile à coup de publications étourdissantes. Et ce 9 janvier dernier ne fait donc pas exception. Allongée sur la plage, Pauline Tantot se fait prendre ne photo en compagnie de son amoureux.

Elle est allongée sur le ventre et offre donc une vue plongeante sur son postérieur. Néanmoins, en légende, elle recarde le propos. Il s’agit d’amour ! De quoi encore davantage susciter des réactions dans les commentaires. Car les abonnés de Pauline Tantot, bien qu’ils soient plus de 5 millions, n’ont d’yeux que pour elle. Difficile alors pour beaucoup d’entre eux de la voir poser en compagnie de son homme.

L’amoureux de Pauline Tantot n’est autre que David Chéri-Zécoté, un Bordelais de 26 ans. Et pas de doutes, il fait de nombreux envieux parmi les fans de sa compagne. Car avec cette publication que la jeune femme légende “salty love”, à traduire “amour salé”, elle officialise sa relation. Fini de rêver pour les millions d’abonnés de Pauline Tantot, elle n’est pas un cœur à prendre.

Les réactions des fans sont mitigées

Un dur retour à la réalité donc, qui se traduit par des messages de cœurs brisés dans les commentaires. LDPeople vous propose de découvrir cette image qui fait déjà le tour de la Toile. Car malgré le fait que Pauline Tantot se trouve en bonne compagnie, elle reste sur la lignée de ses précédentes publications en mettant son postérieur au premier plan. Ainsi, les messages de ses fans ne sont pas que des réactions qui évoquent un chagrin d’amour. Les réactions sont également très positives concernant la vue que leur offre la jeune femme.

Dans la majorité, nous pouvons dire que les followers de Pauline Tantot prennent bien la nouvelle. Après tout, ils n’ont pas vraiment le choix. Et ils peuvent se réjouir de constater que le fait qu’elle soit en couple ne l’empêche pas de prendre la pose comme à son habitude. De plus, il aurait été difficile d’imaginer que la belle Pauline Tantot n’ait pas des dizaines de prétendants à sa porte. Quelque part, le fait qu’elle officialise son couple est la preuve qu’elle a trouvé le bonheur. Et de cela, ses fans ne peuvent qu’être heureux pour elle.