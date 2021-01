Pauline Tantot pose sans aucun vêtement! Cette photo qui met le feu sur la toile!

Pauline Tantot met une fois de plus le feu sur la toile. En effet, la belle influenceuse et business woman a décidé de faire monter les températures dans ce climat plus qu’hivernal. Pour se faire, la jeune femme a effectué un choix plutôt radical. En effet, elle prend la pose sans aucun vêtement! Il n’en fallait pas plus pour créer un véritable buzz auprès de ses presque six millions d’abonnés. LD People vous dévoile tout, dans les moindres détails!

Pauline Tantôt: un cliché dans le plus simple appareil

Un choix plutôt radical!

Pauline Tantot est devenue l’hymne des véritables stars du web en France. Avec sa sœur Mathilde, la jeune femme est désormais une véritable vedette. En effet, les jumelles sont toutes deux de magnifique jeunes, mais également des femmes d’affaires accomplies. Elles se sont ailleurs lancé il y a quelques années dans la création leur propre marque de vêtements destinés à la plage. Chacune de leurs apparitions est donc un véritable petit événement. Et sur les réseaux sociaux, les sœurs Tantot sont omniprésentes.

Elle n’hésite d’ailleurs pas à partager de nombreuses photos les mettant réellement en valeur. Au bord de piscine ou sur des plages ensoleillées, les deux beautés prennent régulièrement la pose. Cela semble d’ailleurs être une fois plus le cas dans cette dernière publication de Pauline Tantot. Mais cette fois-ci, elle ne met pas sa ligne de vêtements en valeur. La jolie blonde a choisi un style tout à fait différent. Et surtout beaucoup plus épuré. En effet, Pauline Tantot a pris la décision de s’afficher sans aucun vêtement. LD People revient sur cette nouvelle publication qui affole totalement le web.

Pauline Tantot: Au naturel!

Sur ce cliché, Pauline Tantot ne semble pas être dans la grisaille parisienne ou devoir subir les rigueurs de l’hiver. En effet, le cliché la montre en train de sortir d’une piscine à l’air libre. Au-dessus de sa tête, un ciel parfaitement d’azur rayonne. La jeune femme prend donc la pose face à l’objectif, à sa sortie de l’eau. Ses jambes et sa taille, tout comme son buste et son visage resplendissent sous la lumière naturelle. Et tous les détails sont apparents ! En effet, Pauline Tantôt ne porte absolument rien. Sa communauté peut même découvrir les traces de bronzage qui ont marqué sa peau. Les cheveux mouillés tirés en arrière, la belle prend un air pensif, les yeux mi-clos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline (@popstantot)

Il n’en fallait pas plus pour engendrer une véritable folie sur la toile. Ainsi, cette dernière publication a connu plus de 560 000 likes. Et près de 3 000 followers lui ont laissé un commentaire. D’ailleurs, tous allaient tous plus ou moins dans le même sens. Il s’agit d’une longue suite d’éloges, de compliments ou d’adjectifs des plus flatteurs. Car il faut bien avouer que Pauline Tantôt est totalement resplendissante. Aussi, ses fans ont été très loin d’être insensibles à sa beauté totalement dévoilée pour l’occasion. Une fois de plus, les sœurs Tantot font parler d’elles. Et dans ce domaine, elles semblent être devenues de véritables expertes. En tout cas, ce ne sont pas leurs fans qui s’en plaindront !!!