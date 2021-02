Pauline Tantot s’affiche avec son chéri, les fans expriment une grosse déception

Dimanche 7 février, Pauline Tantot a révélé à ses abonnés Instagram une nouvelle photo de son chéri. Mais cette fois-ci, elle s’affiche carrément en train de l’embrasser sur la bouche. Pour ses fans, c’en est trop ! Ce cliché leur a brisé le cœur. Et ils le lui ont vite fait savoir.

Pauline Tantot et sa sœur jumelle Mathilde se sont hissées au rang des it-girls d’Instagram. Originaires de Bordeaux, les deux jeunes femmes ont lancé leur marque de maillot de bain « Khassani Swimwear ». Ce nom rend hommage à leur nom de famille du côté de leur père, dont les origines sont iraniennes. Partout dans le monde, c’est un véritable succès !

Les sœurs Tantot sillonnent le monde à la recherche des paysages les plus fous !

Car leur marque de fabrique, c’est tout simplement de poster des photos d’elles-mêmes sur les réseaux sociaux avec leurs maillots de bain. Elles sillonnent ainsi la planète entière et s’affichent dans les paysages les plus magnifiques du monde. Los Angeles, New York, Coachella, Mykonos, Dubaï : au sein de la rédaction de LDpeople, leurs sublimes clichés nous font tout simplement rêver. Aujourd’hui, elles rassemblent ainsi 8,8 millions d’abonnés pour Mathilde et 5 millions d’abonnés pour Pauline.

« Nous restons un pays où nous sommes beaucoup dans le jugement.”

Mais les deux sœurs regrettent encore les jugements dont elles dont l’objet dans leur pays d’origine. « Nous restons un pays où nous sommes beaucoup dans le jugement. Aux Etats-Unis ou en Australie, les femmes de toute corpulence portent ce genre de maillots sans souci du regard des autres. Des blogueuses comme Noholita et Caroline Receveur nous ont bien aidées au départ… », avaient-elles ainsi partagé dans les colonnes du journal « Sud Ouest ».

Récemment, Pauline Tantot a voyagé au Mexique. Samedi 9 janvier, elle a publié un cliché qui a quelque peu déçu ses fans. Car la jeune femme posait sur une plage aux côté de son chéri. Pauline Tantot présentait ainsi à ses abonnés David Chéri-Zécoté, Bordelais de vingt-six ans et nouvel homme de sa vie.

« Je ne peux me passer de toi. »

Cette nouvelle n’a pas réjoui ses admirateurs. Mais le cliché qu’elle a publié ce dimanche 7 février leur a fait l’effet d’un véritable coup de massue ! En effet, la jolie blonde a cette-fois partagé une photo encore plus explicite. On la découvre embrasser amoureusement son compagnon, pleine de joie. « Je ne peux me passer de toi. », a-t-elle même légendé.

De quoi laisser peu d’espoir à ses autres prétendants ! Les internautes ont donc été nombreux a laissé des commentaires amers. « Meuf, arrête de publier des photos avec lui. Te soucies-tu seulement de moi ? », « Les gars, nous l’avons perdue… », « Ce mec est un veinard », « Mais pourquoi me brises-tu le cœur ainsi ? », « Je parie qu’il ne peut également se passer de toi », « Je suis vraiment jaloux », pouvait-on notamment lire sur son compte Instagram. Il faudra pourtant s’y faire !