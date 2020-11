Pauline Tantot s’affiche en culotte transparente, critiquée, elle s’exprime !

Pauline Tantot adore se mettre en scène dans des tenues légères, voire inexistantes. La jeune femme pose presque toujours sans vêtements ou avec très peu de tissus sur son compte Instagram. Elle a donc récidivé le 22 novembre dernier. Pauline Tantot a choisi de se mettre en scène à la lisière d’une forêt. En pleine nature, elle s’installe sur un drap et enchaîne différentes poses. Mais le tout en ne portant qu’une culotte blanche et surtout transparente ! Sa publication suscite évidemment de vives réactions de la part de ses abonnés. Mais l’une d’elle va se permettre une critique qui va mettre le feu sur Instagram. Pauline Tanto va lui répondre pour la remettre à sa place et nombreux de ses fans vont aussi intervenir.

Pauline Tantot dans une tenue qui laisse tout transparaître

La jolie blonde aime se mettre en avant sur Instagram. Son image lui permet notamment de faire la promotion de marque de lingerie ou de maillots de bain. Elle en possède notamment une qu’elle a co-fondé avec sa sœur jumelle, Mathilde. Mais s’exposer ainsi sur les réseaux sociaux, ne va pas sans son lot de critiques et de remarques désobligeantes. Personne ne saurait faire l’unanimité et contenter tout le monde. Avec ses 4,5 millions d’abonnés sur Instagram, Pauline Tantot sait qu’elle s’expose forcément à des phénomènes de critiques automatiques et quotidiens. Si certaines stars des réseaux sociaux décident de laisser couler les méchanceté ou les réflexions désagréables pour les ignorer, ce n’est pas le cas de la jeune femme. En effet, elle préfère répondre tout aussi fermement et remettre ses détracteurs à leurs places.

Sous la publication de Pauline Tantot dans laquelle elle prend plusieurs poses en culotte transparente, les commentaires sont légions. Les compliments de tout genre fusent par centaines. La jolie blonde n’aura évidemment pas le temps de répondre à chaque message sous sa publication. Mais elle va tout de même prendre le temps de répondre à une de ses abonnées qui se permet de luis asséner un coup bien placé. Elle commence par complimenter Pauline Tantot sur sa plastique divine avant de lui dire que sa coupe de cheveux est affreuse. Surtout, elle interpelle Pauline Tantot en l’appelant “frérot”. Ce terme est à interpréter de façon affectueuse plutôt que dégradante, bien que Pauline Tantot ne soit pas un garçon. Mais la jolie blonde va lui répondre en coupant tout de suite court à la sensation de proximité que cette abonnée pourrait avoir l’impression d’avoir avec elle.

Un compliment qui cache une critique, la vedette ne l’accepte pas

En effet, Pauline Tantot, certainement vexée de cette remarque sur sa coupe de cheveux, va rétorquer à sa fan qu’elle ne devrait pas se permettre de l’appeler “frérot”. Ensuite, ce sont des dizaines d’autres abonnés qui s’ajoutent à cet échange. Tous ou presque pour féliciter Pauline Tantot de son intervention. Une intervention qu’ils jugent suffisamment cinglante pour faire réfléchir à deux fois les personnes qui auraient des critiques à lui adresser. Après tout, cette abonnée avait précisé que Pauline Tantot était divine avant de faire un commentaire sur ses cheveux. Cela n’aura donc pas suffi à apaiser le débat.

