Pauline Tantot : s’affiche sans vêtements, elle affole les internautes

Pauline Tantot partageait le 6 décembre dernier une publication des plus audacieuses. Cette dernière n’en fini plus de faire le tour de la Toile. En effet, les internautes sont subjugués par tant de grâce. Dans un ensemble délicat et pour le moins osé, Pauline Tantot s’affiche pour le plus grand kiffe de ses fans. Car ils ne cessent de complimenter la jeune femme sur sa plastique de rêve et sur sa tenue superbe. LDPeople vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette publication dans cet article. Soit le récit d’une publication Instagram qui rencontre un succès fou, bien mérité d’ailleurs.

Pauline Tantot dans sa tenue

Pauline Tantot et sa sœur jumelle Mathilde, sont à la tête d’un empire de dentelles et de likes. En effet, c’est principalement sur Instagram qu’elles font la promotion de leur marque de maillot de bain Khassani Swimwear. Les jeunes femmes ont la silhouette idéales pour mettre en avant leurs produits. Et elles osent s’exposer dans le plus simple appareil, ou presque, pour ce faire. Evidemment, c’est un vif enthousiaste qu’elle rencontre du côté des internautes. Cumulant plusieurs millions d’abonnés chacune, Mathilde et Pauline Tantot sont de véritable stars. Et la publication dont tout le monde parle en ce moment, c’est Pauline Tantot qui en est à l’origine.

La belle blonde prend la pose dans une tenue qui a le don d’affoler ses fans. Dans un ensemble assorti blanc, elle est à se damner. Pas étonnant qu’elle provoque une émeute sur Instagram avec cette publication. Debout, adossée sur un tableau somptueux qui occupe tout un pan de mur, Pauline Tantot se met à l’aise dans le Jardin du Palais-Royal. Et pour indiquer à ceux qui l’aurait manqué qu’elle se trouve à Paris, elle inscrit ces quelques mots dans la légende de ses photos “From Paris, with love”. Les fans de Pauline Tantot sont conquis par la délicatesse de ces images et par la douceur de ces mots.

Les fans des sœur Tantot sont admiratifs de tant d’audace

Ce sont en effet des salves de compliments qui interviennent sous la publication de la belle. Pauline Tantot est même qualifiée de “déesse” par nombreux d’entre eux. Et lorsque les commentaires ne sont pas là pour vanter sa beauté, les internautes souhaitent savoir où se procurer le même ensemble qu’elle. Car Pauline Tantot est aussi admirable qu’inspirante. Ses abonnés la suivent donc aussi bien pour la contempler que pour tenter de lui ressembler. Son physique ne connaît pas de défauts à en croire ses nombreuses publications sur Instagram. Et LDPeople a trouvé les référence du modèle que porte à merveille Pauline Tantot. Il s’agit de la marque Agent provocateur. Une marque pour laquelle Mathilde et Pauline sont des atouts qui mettent parfaitement en valeur les ensembles proposés à la vente.

Mais jugez par vous-mêmes la beauté du modèle que porte Pauline Tantot. Vous verrez que vous aurez, comme tous ses abonnés, le souffle court !