Pauline Tantot s’affiche sans vêtements, magnifique culotte, elle fait plaisir à ses fans !

Particulièrement très actives sur les réseaux sociaux, les jumelles Pauline Tantot et Mathilde Tantot font un véritable tabac en devenant les stars du web. Avec 11 millions d’abonnés sur Instagram, à elles deux, les sœurs font régulièrement la une avec des clichés les plus osés sur la toile. Elles s’affichent régulièrement dans les poses les plus suggestives et font véritablement rêver toute leur communauté.

Ce 31 juillet 2020, Pauline Tantot fait encore grimper le thermomètre à très haute température. Sous la chaleur accablante de ces jours-ci, la jeune femme, se rafraîchit sous une douche bien fraîche, située sur la terrasse d’un jardin. Vêtue d’un très mini bas de maillot de bain, qui ne cache pas grand-chose, il est vrai, à la couleur chocolat se confondant avec son joli teint hâlé, et qui met en valeur la cambrure de ses reins et les formes de ses fesses, Pauline commente simplement en légende de sa photo : » C’est tout ce dont j’ai besoin pour le moment « .

Une publication qui a bien évidemment plus que ravi ses fans à la recherche de sensations fortes. Aux commentaires les plus élogieux qui fusent de toute part, s’ajoutent toutes les émoticônes en forme de cœur ou de flamme, les compliments » Tellement belle « , » La perfection « , » Quelle bombe « , » Vous êtes une déesse « , quand d’autres lui demandent si elle veut être savonnée, ou lui demande s’il lui arrive parfois d’être habillée » bien qu’ils ne se plaignent pas « ….

Voir cette publication sur Instagram it’s all I need right now Une publication partagée par Pauline (@popstantot) le 31 Juil. 2020 à 10 :24 PDT

Si Pauline comme sa sœur jumelle Mathilde partagent les photos les plus glamours et les plus dénudées sur le réseau social, ce n’est pas seulement pour leur corps de rêve. En effet, entrepreneuses et créatrices dans l’âme, les deux inséparables sœurs ont fondé avec un ami en commun Martin Offenstein, le 1er février 2016, une marque de maillot de bain baptisée Khassani Swimwear, » Khassani » qui est en fait le nom de leur grand-père paternel d’origine iranienne. Leur père les a aidées à réaliser leur rêve et ainsi à se lancer en participant à la création de la marque. Les deux sublimes jeunes femmes âgées de 26 ans commencent alors, à faire leur propre promotion, et publient des photos très osées et torrides portant leur collection de maillots.

Les clichés sont souvent pris sur les plages les plus paradisiaques et tropicales, les Seychelles, Venice Beach aux États-Unis, Cuba, Marjorque… Ce sont des pièces inspirées de bikinis dans l’esprit brésilien, très minimalistes et échancrés pour le bas de maillot et qui laissent souvent apparaître un sensuel side–boob pour le haut. Une tendance qui se répand de plus en plus, en matière de maillot de bain, mais aussi de lingerie. Une coupe qui laisse apparaître sur le côté, la naissance de la poitrine pour un effet des plus charmant.

Voir cette publication sur Instagram new home, finally 🤍 @fashionnova fashionnovapartner Une publication partagée par Pauline (@popstantot) le 20 Juin 2020 à 10 :12 PDT

Les deux jeunes femmes proposent donc des collections parfaitement dans l’air du temps et les ventes explosent. Devenues véritablement les mannequins et les ambassadrices de leur marque, les sœurs Tantot sont aujourd’hui de véritables stars sur les réseaux sociaux. Elles s’affichent sans pudeur, mais aussi sans vulgarité. Même si elles apparaissent très dénudées, voir dans le plus simple appareil, les prises de vue sont réalisées avec soin.

Des jumelles ultra glamours qui jouent de leur corps parfait pour réussir dans la mode et cela semble bien leur réussir.