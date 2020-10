Pékin Express: C’est la fin? De nouveau détails dévoilés sur l’accident mortel du tournage!

Décidemment, le tournage de la nouvelle saison de Pékin Express a de nombreuses péripéties. Après une première interruption suite au Coronavirus, voici qu’un drame a eu lieu en Turquie. Un grave accident de la route qui aurait eu lieu et aurait fait un mort et plusieurs victimes durant l’enregistrement. Explications.

L’auteur de l’accident décède des suites de ses blessures

Selon les toutes dernières informations de Télé Loisirs publiées jeudi 1er octobre 2020, un automobiliste aurait percuté deux autres voitures : “L’automobiliste, âgé de 82 ans, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté deux autres véhicules qui arrivaient en face. Le rapport de police n’a pas pu déterminer pour quelles raisons la voiture s’était déportée. Parmi les deux véhicules touchés se trouvaient, dans le premier, une équipe de candidats, un caméraman et un chauffeur turc. Dans l’autre véhicule, se trouvaient également deux membres de la production et un autre chauffeur turc”.

Malheureusement, l’automobiliste qui a causé cet accident est mort “des suites de ses blessures à l’hôpital”. Du côté des candidats et de la production aucun mort a déploré, mais des blessés : “L’un des candidats a dû subir la pose de quelques points de suture et a passé deux nuits à l’hôpital en observation. Ils ont été sortis de la course par décision médicale. L’autre candidat et le cadreur sont, eux, rentrés à l’hôtel. Depuis, ils ont été rapatriés en France. Un soutien psychologique leur a été proposé par la production. Le conducteur de la voiture qui avait pris les candidats en stop est indemne”.

Pékin Express: Le tournage n’a pas été interrompu

D’après le rapport de police, il est établi que “la responsabilité des équipes des candidats et des équipes de production n’est aucunement engagée dans cet accident”. Mais la question dont tout le monde se pose, c’est est-ce que le tournage a été interrompu ? Isabelle Morini-Bosc, sur le plateau de “Touche pas à mon Poste” a fait des révélations concernant ce sujet : C’est arrivé le 21 septembre. Ils ont dû changer d’itinéraire. Initialement, ils devaient aller en Ethiopie, à Addis-Abeba et Dubaï et les frontières ayant été fermées, ils ont changé et sont allés en Turquie et en Grèce. Et c’est là que c’est arrivé avec le monsieur de 82 ans qui a brusquement traversé la route et qui les a heurtés de plein fouet. Le tournage s’est poursuivi après, 24 heures plus tard”.

Comme vous le comprenez donc, le tournage a été momentanément stoppé au vu des circonstances. Mais l’équipe ne s’est arrêtée qu’une seule journée avant de reprendre les dernières étapes avant la grande finale. Aujourd’hui, tout le monde est de nouveau en France, saint et sauf…Lors de ce retour, ils ont pu bénéficier d’un soutien psychologique.