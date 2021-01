Perdre du poids : ces aliments “miracles” très faibles en calories dont on peut abuser

Perdre du poids est l’affaire de tous, ou presque, en ce début d’année. Les bonnes résolutions se mettent place dès le mois de janvier pour que de nouvelles habitudes plus saines remplacent les anciennes. Pour ce faire, LDPeople vous propose une liste fournie des aliments qui seront vos alliés. Car perdre du poids c’est très bien mais sans se priver c’est encore mieux. Certains aliments permettent d’allier les deux car ils ont un très faible apport en calories. Découvrez lesquels dans la suite de cet article.

Perdre du poids est une affaire de calcul ? Pas seulement !

L’apport calorique journalier se calcule en fonction de son poids, de sa taille et de vos dépenses énergétiques au quotidien. Il diffère également selon que vous soyez un homme ou une femme. En moyenne, l’apport recommandé est de 1 800 kilocalories pour les femme et de 2 100 kilocalories pour les hommes. En revanche, ajoutez 200 kilocalories si vous êtes une femme qui fait plus d’une heure de sport dans la journée. Et entre 400 et 600 kilocalories si vous êtes un homme qui fait de l’exercice plus d’une heure par jour. Voilà ce dont votre organisme a besoin pour fonctionner sans accros. Néanmoins, il faudra consommer moins de calories que vous en brûlez pour perdre du poids. Aussi, voici les aliments qui sont recommandés pour atteindre cet objectif sans se priver.

Fruits et légumes alliés de nos régimes

Les salades vertes d’abord sont votre allié du quotidien. Elles sont excellentes pour santé. ne dit-on pas “qui mange salade, jamais malade” ? Privilégiez néanmoins certaines variétés. La laitue, la roquette, la mâche ou encore la scarole sont idéales. La laitue c’est 15 kilocalories pour 100 grammes. Et 27 pour la scarole par exemple.

Pour ce qui est des légumes, ils sont nombreux a pourvoir vous aider à perdre du poids. Les oignons, les tomates, les endives, la betterave. Mais aussi le chou-fleur, les radis, les poivrons, les artichauts. Ou encore les épinards, les haricots verts, les potirons, les brocolis. Et enfin, les courgettes, le melon et le fenouil sont des légumes très faibles en calories. Avec toute cette liste, vous en aurez pour toutes les saisons. Les oignons, le fenouil, les brocolis, le melon et les haricots verts dépassent légèrement les 30 kilocalories pour 100 grammes. Les artichauts et les betteraves plafonnent sous les 50 kilocalories. Tout le reste oscille entre 17 et 27 kilocalories pour 100 grammes.

Ensuite, viennent les fruits. Le petit goût sucré qui ravit les papilles, surtout en plein régime. Perdre du poids ne veut pas dire y renoncer et heureusement. LDPeople vous conseille alors de privilégier les framboises, les ananas, les pêches, les kiwis, et les poires. Le plus calorique de ses fruits est la poire mais elle plafonne à 47 kilocalories, pour 100 grammes toujours. Autant dire qu’avec un fruit nous avons de la marge !

Les aliments bonus

Les viandes et poissons ne sont pas en reste. Certains aliments de ce groupe alimentaires peuvent aussi nous permettre de perdre du poids. Les surimis (ou bâtonnet de crabes), le blanc de dinde et les anchois font des miracles. 7 anchois, 50 grammes de blanc de dinde ou 3 bâtonnet de crabes équivalent à moins de 50 kilocalories.

Enfin, pour ne pas éliminer complètement les grignotages (à éviter évidemment, mais ces petits plus peuvent accompagner vos repas en remplaçant le pain par exemple), il nous reste à citer les cressins et les biscottes scandinaves. Ils feront des encas adaptés pour continuer de perdre du poids !