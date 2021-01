Perte de poids: 8 supers astuces simples inédites pour perdre votre graisse corporelle rapidement!

Perdre ses kilos en trop est toujours compliqué. Mais grâce aux astuces suivantes, plus besoins de vous prendre la tête car les choses se feront plus facilement pour éliminer la graisse corporelle !

La graisse corporelle est aussi désagréable sur le plan esthétique que sanitaire. En effet, elle peut être la cause d’éléments disgracieux sur votre physique en plus de causer toutes sortes de maladie. Vous pensez être en surpoids ou avez fait un bilan dévoilant une quantité de graisse corporelle trop importante ? Notre équipe a fait le point sur pour dénicher quelques astuces qui pourront vous aider à retrouver une taille normale !

L’influenceuse américaine Rachel Hosie est également une journaliste fitness de renom. C’est justement ce qui lui a permis de faire cette étude inédite sur les bonnes manières de perdre la graisse corporelle. En seulement quelques temps, c’est un total de 13% de gras qu’elle a réussi à éliminer. Et ce, uniquement avec quelques astuces de grand-mère. Envie d’en savoir plus ? L’équipe de LD People a fait le point pour vous.

Soigner votre alimentation !

La première règle de la perte de poids et de graisse, c’est de manger de tout. Il n’est donc pas question de vous priver de quelques aliments que ce soient. Privilégier plutôt les « échanges imperceptibles » qui permettent de manger de tout sans pour autant vous sentir frustré. Vous pouvez également manger des aliments rassasiant à faible calorie. Ces derniers sont nombreux à vous permettre de garder une alimentation variée sans prendre le risque de prendre du poids.

Il est toutefois conseiller de prioriser les aliments riches en protéines. Avec une dose maximale de 1,6 à 2kg par poids corporel, vous aurez la possibilité de prendre de la masse musculaire tout en perdant la graisse. Enfin, il est conseiller de trouver des alternatives à l’alcool. Rappelons que cette dernière n’est ni bonne pour la santé ni pour la perte de poids. Bien au contraire, l’alcool dérègle le métabolisme.

Quelques autres astuces pour perdre de la graisse corporelle

Outre le fait de varier son alimentation et de privilégier certains aliments, il existe d’autres astuces de nutrition qui permettent de faciliter la perte de graisse corporelle. Chez LD People, nous vous conseillons par exemple de ne pas boire durant le repas. Cette pratique vous donne une sensation de faim à court terme qui vous obligera donc à manger encore plus. Vous pouvez également manger en alternant les mains. En passant de la main gauche à la main droite, vous prendrez plus de temps à manger. Une petite astuce qui vous permettra de

Bien sûr, il ne faut pas oublier de tenir un journal de bord diététique qui vous permet de garder en tête vos victoires. Cela vous donnera l’opportunité de suivre votre évolution sur le long terme. D’autant plus que la perte de poids ne se fait pas rapidement. Il faudra donc de la patience pour atteindre vos objectifs. Enfin, pensez à immortaliser ses progrès en photo. Une technique à la fois agréable et sûre qui vous motivera avec le temps.