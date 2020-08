Perte de poids: voici la boisson ventre plat de l’été, brûle-graisse et anti-ballonnements !

La perte de poids est un problème récurrent chez de nombreuses femmes et hommes. Voici une méthode facile et efficace pour faire diminuer considérablement l’excès de graisse sur une longue période. Explications.

Une boisson naturelle et efficace pour la perte de poids

Perte de poids: La nutritionniste Cynthia Sass s’est rendue compte après son accouchement qu’elle avait un problème de surpoids. Elle a donc décidé de créer une recette à base d’aliments sains appelée l’eau de Sassy pour contrer ce problème et permettre ainsi à toutes les femmes qui subissent le même sort d’y remédier. Ainsi, dans le cadre de son régime “Flat Belly Diet” (soit “Régime Ventre Plat”), la jeune femme promet un effet brûle-graisse naturel. En effet, avec le gingembre et le citron, elle permet également de lutter contre les ballonnements et peut se vanter de son pouvoir antioxydant.

Si les sites spécialisés et cette dame disent que ça marche, il faut expliquer pourquoi. En effet, si vous prenez l’ensemble des ingrédients, on peut trouver un bénéfice. Ainsi, le gingembre est connu pour ses propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires. Il a de nombreux effets sur le transit : il permet d’accélérer le processus de digestion. De son côté, le citron possède des propriétés diurétiques et favorise aussi la digestion. En plus de cela, il est plein de vitamines bienfaisantes pour le corps qui permet de lutter contre la rétention d’eau et de contribuer à réduire l’index glycémique des repas. Enfin, le concombre, de par sa forte concentration en eau, est fortement hydratant.

La recette complète de l’eau de Sassy

2 Litres d’eau minérale fraîche

1 cuillère à café de gingembre en poudre (ou rapé, selon votre envie)

1 gros citron

Une dizaine de feuilles de menthe fraîche Bio

1 concombre

Pelez le gingembre et râpez l’équivalent d’une cuillère à café (ou poudre). Lavez et coupez le concombre en rondelles. Coupez également le citron en rondelles, mais ne le pelez pas : sa peau est elle aussi riche en vitamines et renferme de multiples bienfaits. Il est donc important de bien nettoyer le citron au préalable Une fois que vous avez fait ça, il vous suffira de les mettre dans l’eau fraîche (prenez plutôt une grande bouteille en verre qu’il sera possible de fermer hermétiquement), puis de placer votre bouteille au frais durant toute la nuit.

Buvez ensuite les deux litres durant toute la journée du lendemain, et répétez l’opération tous les jours pendant minimum deux semaines. Pour rappel, il est recommandé de boire au moins 1 litre de cette boisson par jour et de l’associer à une alimentation équilibrée pour des résultats plus efficaces. A vous de jouer maintenant pour la perte de poids!