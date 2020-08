Perte du poids: découvrez cette boisson unique “brûle-graisse” idéale pour perdre du poids, après vos vacances, le café vert !

Si vous avez trop bien profité cet été, apéros prolongés, glaces à gogo et barbecues en tout genre, vous aurez peut-être envie de retrouver une jolie silhouette pour la rentrée et de vous axer sur votre perte de poids.

Cette graine sera peut-être le nouvel allié de votre forme et de votre minceur. Bien qu’elle soit connue depuis très longtemps sous une autre forme, c’est aujourd’hui à son état naturel et à ses propriétés brûle-graisse que nous allons nous intéresser. Si vous êtes amateur de café, voici peut-être une autre manière de le consommer. Ce produit qui semble donner de très bons résultats pour une perte de poids efficace selon plusieurs études, c’est le café vert !

Il ne s’agit en aucun cas d’une variété tel que l’arabica ou le robusta par exemple, mais bien de la graine de la plante non traitée et non torréfiée. Car c’est bien la torréfaction, c’est-à-dire l’action de brûler le café à une température déterminée qui lui donne cette couleur typique noire. C’est d’ailleurs grâce à cette étape de préparation que tous les arômes se dégagent. La torréfaction est en réalité un véritable artisanat qui demande une grande maîtrise et un savoir-faire. Mais aujourd’hui, ce ne sont pas du tout aux qualités gustatives du café que nous nous intéressons, mais à ses propriétés particulières qui permettent de perdre du poids lorsque le produit n’est pas traitée et utilisé à son état brut.

Néanmoins, avant de commencer un traitement, il est préférable de consulter son médecin, car certaines propriétés peuvent donner des effets secondaires importants tels que des maux de tête, anxiété, et maux de ventre. Les molécules actives contenues dans la plante peuvent également avoir une incidence sur la tension artérielle. Prenez donc la peine de prendre un avis médical avant de commencer votre cure de café vert.

En effet, le café vert contient de nombreuses molécules bénéfiques, mais aussi une grande quantité de caféine. Or, cet alcaloïde est connu pour sa propriété stimulante. Il va donc accélérer votre métabolisme, mais également consommer des calories en allant les chercher au plus profond des graisses de réserve. Même non torréfié, le café reste un diurétique léger, une propriété qui est évidemment très intéressante dans le cadre de l’objectif d’une perte de poids. Le café avant sa torréfaction, contient également une grande quantité de polyphénols.

Des molécules organiques qui ont un rôle antioxydant, mais aussi des propriétés anti-inflammatoires qui seraient capable de lutter efficacement contre les maladies cardio-vasculaires. En réalité, ces polyphénols, sont des acides chlorogéniques, caféiques et quiniques que l’on peut également retrouver dans le chocolat noir, c’est-à-dire avec un taux de pureté important et sans ajout de sucre, et dans le vin rouge. Les polyphénols luttent contre l’apparition de radicaux libres dans l’organisme. Ils permettent aussi de lutter contre le mauvais cholestérol et seraient donc un détoxifiant naturel. Et bien sûr, il s’agirait d’un allié pour une perte de poids.

Comment se préparer cette boisson ? Si la molécule est disponible sous forme de complément alimentaire, il vous est également très aisé de le faire chez vous, sous forme d’infusion. Dans un verre ou une tasse et, disposez une dizaine de grains de café vert puis ajoutez environ 20 centilitres d’eau très froide. Laissez infuser toute une nuit, et buvez le lendemain matin à jeun de préférence. Ce breuvage agira véritablement comme un brûle-graisse, mais comme nous vous l’avons rappelé en préalable, nous ne pouvons que vous conseiller avant de prendre ce traitement, de demander l’avis de votre docteur.

Plusieurs études ont montré les bénéfices de ce produit. Des chercheurs américains et japonais ont d’ailleurs pu démontrer les vertus dans American Journal of nutrition et dans Annals of Internal Medicine. Les résultats mettent en valeur la présence d’un acide chlorogénique qui permet d’absorber rapidement les sucres et les graisses et donc aide à la perte de poids. Une étude réalisée en 2006 dans le journal de Médecine complémentaire et alternative, ainsi qu’une étude menée par Joe Vinson de l’Université de Scranton aux États-Unis montrent les mêmes résultats.

Selon d’autres études épidémiologiques, une forte consommation de café vert permet également de faire baisser le taux de glycémie dans l’organisme en agissant sur l’enzyme G6p, responsable de la stabilisation du taux de sucre dans le sang. Une graine qui pourrait donc être d’une grande aide pour les personnes souffrant de diabète. Mais attention en aucun cas, il ne s’agit de remplacer les prescriptions médicales faites par des spécialistes de santé, mais de pistes qu’il serait bon d’étudier avec le médecin qui vous suit. Une étude japonaise menée par la CAO Corporation de Tokyo ainsi qu’une étude française ont démontré que le café vert pouvait être bénéfique sur les cas d’hypertension légère, grâce à sa teneur en acide chlorogénique. Mais une fois de plus demander conseil à votre médecin avant de consommer régulièrement du café vert.

Après le thé vert, c’est donc le café vert qui se révélerait comme un ingrédient très intéressant des compléments alimentaires minceurs avec un objectif d’une perte de poids efficace et durable. Mais chacun sera différent face aux effets de la baie non torréfiée. Si elle stimule l’éveil et la concentration intellectuelle, consommée avec des doses importantes ou si vous êtes plus sensible, elle pourrait nuire à la qualité de votre endormissement et de votre sommeil et aller jusqu’à provoquer l’anxiété. Elle accélère le rythme cardiaque dans certains cas. Même si le corps humain a la capacité d’éliminer rapidement ses effets, la consommation doit être limitée à maximum 2 tasses en moyenne par jour, c’est-à-dire une quantité maximale de 400 mg quotidiennement.

Il est à noter que des dispositions particulières doivent être prises pour les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiaques. Mais même si ses vertus ont été prouvées dans l’aide pour la perte de poids, il ne s’agit en aucun cas d’un produit miracle. Néanmoins, le café vert pourra vous aider, selon avis médical, à condition d’associer sa consommation a une bonne hygiène de vie, un régime alimentaire adapté et une pratique d’une activité physique régulière. Les trois seuls facteurs qui vous permettront de perdre du poids rapidement et surtout de ne pas les reprendre trop vite. Nous vous conseillons également si vous préférez le café vert naturel au complément alimentaire, d’acheter le produit bio.

En résumé, dans l’optique d’une perte de poids, le café vert pourrait être un partenaire efficace et son action pourrait donc se révéler utile, associée à une bonne hygiène de vie. Une fois de plus, nous vous le rappelons, n’hésitez pas à en parler avec votre médecin.