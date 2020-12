Philippe Etchebest “Objectif top Chef”: médusé, il rencontre son double dans son émission!

Philippe Etchebest s’est fait surprendre par une situation inédite. Chose très rare pour le chef étoilé toujours prêt à tout. Mais face à son double, difficile de rester indifférent. En effet, dans l’épisode d’Objectif Top Chef du 7 décembre dernier, Philippe Etchebest a été désarçonné par la surprise. Il retrouve un candidat qui était accompagné de ses deux meilleurs amis. Et l’un d’eux lui ressemble effectivement beaucoup. En revanche, il n’a pas laissé bien longtemps la situation lui échapper. Comme ses fans, chez LDPeople, nous avions vu venir que Philippe Etchebest reprendrait rapidement le contrôle. Tous les détails de cet événement incongru dans la suite de cet article.

Philippe Etchebest abasourdi, il laisse sa place à son double

Philippe Etchebest est réputé pour impressionner les candidats d’Objectif Top Chef. Tout comme il peut faire peur aux participants de Top Chef ou de Cauchemar en cuisine. Brut de décoffrage, il ne perd pas de temps à enrober ses propos. Quand il a quelque chose à dire, c’est sans prendre quatre chemin, il va droit au but quitte à faire trembler les égos. Mais il ne manque pour autant ni de finesse ni de délicatesse. Simplement, les douceurs et tendresses de son caractères sont exclusivement réservés à ses préparations culinaires (et à ses proches, il faut l’espérer). Néanmoins, Philippe Etchebest a été surpris le 7 décembre dernier. Il a vraisemblablement eu le sentiment de se retrouver face à un miroir.

Alors que le chef s’apprêtait à juger la préparation de Nicolas, il remarque que la personne qui l’accompagne de manque pas de style. Et pour cause, c’est une personne qui lui ressemble beaucoup ! Crâne rasé, barbe grisonnante et silhouette robuste, tout est là pour créer l’illusion. Philippe Etchebest est d’abord sous l’effet de la surprise face à Julien, l’ami de Nicolas. En revanche, le chef n’a pas l’intention de laisser les candidats prendre l’ascendant. Aussi, il retrouve rapidement la situation en demandant à Julien de prendre sa place à table. Amusé, l’ami de Nicolas imite alors Philippe Etchebest et ne prend pas de gants. LDPeople vous propose de découvrir cette séquence hilarante en fin d’article.

Le chef étoilé ne perd pas de vue son rôle, celui de motiver les candidats à donner le meilleur

Philippe Etchebest profite de ce petit show improvisé et inattendu pour reprendre ses esprits. L’imitation que lui offre Julien lui permet donc de prendre le temps nécessaire pour se remettre dans sa posture critique. En effet, il n’est pas né celui qui fera que Philippe Etchebest perde le Nord. Julien ne s’est pas laissé non plus impressionner par l’attitude du chef. Et il a fait en sorte de transmettre sa confiance à Nicolas, qui présentait son plat non sans stress. Car l’issu est importante, les meilleurs continueront de s’affronter afin de déterminer qui pourra intégrer la brigade de Philippe Etchebest dans la prochaine saisons de Top Chef.

Seuls les meilleurs seront retenus. Et si Philippe Etchebest est si dur envers les candidats, quelques soient les émissions qu’il rejoint, c’est pour les pousser à donner le meilleur. Ile ne sait que trop bien que la pression peut être handicapante pour les participants. Et il n’est pas question qu’il donne sa chance à une personne qui ne sache pas s’accommoder d’une forte pression pour travailler.