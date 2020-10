Philippe et Camille “Scènes de ménages” voici en exclu comment ils se sont rencontrés

Scènes de ménages diffusé sur M6, c’est la vie de plusieurs couples prêts quotidiennement à faire rire les téléspectateurs. Certains de ces duos font véritablement partie des couples préférés des fans. L’un de ceux-ci a d’ailleurs une histoire étonnante. Découvrons donc comment Philippe et Camille se sont rencontrés. Le pharmacien quinquagénaire et la professeur de yoga forment en effet un couple détonnant. Ils affichent une différence d’âge de près de 20 ans, souvent à l’origine de situations cocasses. Philippe est passionné par les belles voitures, les montres, le luxe et par la bonne nourriture. Alors que Camille est beaucoup plus lunaire et est végétarienne. Dans leur confortable appartement, les deux tourtereaux partagent leur quotidien avec leurs fans. Et ce duo fait partie des personnages préférés des téléspectateurs.

Les aficionados du programme de M6, savent-ils réellement tout de leur série ? Connaissent-ils l’histoire de la rencontre entre Camille et Philippe ? Mathieu Laurentin, le producteur exécutif de Scènes de ménages, est revenu sur le début de cette idylle : ” La première fois qu’ils se sont rencontrés, c’était un vendredi soir, vers 21 h ” a-t-il déclaré. ” Philippe avait déjà fermé sa pharmacie, mais était encore derrière le comptoir à faire les comptes. Camille est arrivée devant les portes automatiques. Elle faisait des grands gestes pour essayer de les ouvrir. C’est là que Philippe l’a découverte, avec son petit nez qui coule, sa jolie toux grasse et ses 39 de fièvre (…) il l’a d’abord trouvé un peu idiote : le panneau ” Fermé ” était quand même bien en évidence sur les portes de la pharmacie ! “. Mais cette séquence n’a en réalité jamais été tournée. Et elle n’a jamais été évoquée depuis le début de leur histoire.

Aux côtés de José et Liliane, Raymond et Huguette, Fabien et Emma, Philippe et Camille participent au succès de cette série à sketchs. À la rentrée 2015, le couple formé par le pharmacien et la jeune femme avait fait son apparition à l’écran. Philippe était célibataire. Après son mariage avec Isabelle, il s’était retrouvé seul. Le papa de deux enfants, Ulysse et Pauline, fou de gastronomie et de golf, ne pensait plus trouver l’âme sœur. Mais l’arrivée de Camille va chambouler sa vie. La jeune femme a totalement métamorphosé le quotidien de Philippe. Et elle ne se prive d’ailleurs pas pour gentiment se moquer du côté ” péter de thunes ” de son chéri ! Pourtant très différents, les deux tourtereaux vont vivre un véritable coup de foudre. Camille rêve d’ailleurs d’avoir des enfants avec Philippe, mais lui, ne semble pas très pressé ! Interprété par Amélie Etasse et Grégoire Bonnet, ce couple est devenu incontournable au fil des années. Et leur vie dans la série est souvent à l’origine de jolis fous rires depuis plus de 5 ans.

Diffusé depuis 2009, ce programme, présenté par M6, a battu des records. Chacune des diffusions a connu de véritables pics d’audience. Même si ces derniers mois, les chiffres ont eu une tendance à la baisse. Mais régulièrement, le programme approche les 4 millions de téléspectateurs présents devant leur écran. L’aventure ne semble donc pas prête de se terminer pour ce succès diffusé quotidiennement depuis plus de dix ans.