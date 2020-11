Philippe Etchebest annonce une “mise à mort“, effondré il donne son alerte en direct à Cyril Hanouna

Ce jeudi 29 octobre 2020, Philippe Etchebest a partagé son inquiétude pour l’industrie de la restauration. D’après le coach de Cauchemar en cuisine, il faut s’attendre à des pertes énormes. Peu de restaurants arriveront à se relever. C’est un avenir funeste qu’il annonce ainsi à Cyril Hanouna, en duplex, dans TPMP.

En 2020, le cauchemar de choisir entre la santé et l’économie

Le deuxième reconfinement sera fatal pour le secteur de la restauration.C’est en tout cas l’analyse du restaurateur bordelais. Philippe Etchebest n’a pas caché son désarroi. “C’est l’histoire d’une vie pour beaucoup de gens, pour beaucoup de familles, et ça c’est terrible”, a rappelé le chef étoile. “On peut pas rivaliser avec la santé, elle est importante la santé, je l’entends mais comment aujourd’hui en 2020, on a à choisir entre la santé et l’économie ?“, a-t-il lancé.

Malgré les aides de l’Etat, c’est la clé sous la porte.

Alors il a voulu revenir sur les aides de l’Etat pour éviter les malentendus. “Il y a eu des aides qui ont été données pendant le premier confinement, qui n’ont pas suffi. Vous imaginez : c’était au départ 1500 euros pour certains restaurateurs, pas tous, mais quand vous avez 3000 ou 4000 euros de loyer, quand vous avez 4000 euros de frais fixes et que vous ne vous versez même pas de salaire…”, a-t-il expliqué. Pour de nombreux restaurateurs donc, ce deuxième confinement sera synonyme de clé sous la porte, tout simplement.

Philippe Etchebest rappelle qu’un restaurateur n’est pas salarié. Il ne bénéficie d’aucun filet de sécurité. Quand on est à son compte, on ne prétend pas aux allocations, on se confronte au vide. “Qui supporterait aujourd’hui de ne pas être payé pendant plus de sept mois ? C’est une réalité.”, a-t-il lancé.

“Aujourd’hui, ce qui se passe, c’est une mise à mort de notre profession. Il y a plusieurs mois, j’avais annoncé 250 000 pertes d’emplois, 30% de faillite… On va droit dans le mur. Et c’est une estimation optimiste.”, a conclu le chef devant Cyril Hanouna.

Philippe Etchebest: “On a tout fait, comme de bons élèves.”

En ce moment, la star de « Cauchemar en cuisine » sur M6 met sa notoriété au service des restaurateurs dans la tourmente. Il s’adresse à de nombreux médias pour faire passer le même message. Ce même jeudi 29 octobre, il était ainsi l’invité de la chaîne d’info LCI.

Il déplore que les restaurateurs aient fait d’énormes efforts en vain : limitation des capacités d’accueil, masque imposés à leurs employés, mis en place d’un carnet de contact, fermeture à 21h dans de nombreuses métropoles… “On a tout fait, comme de bons élèves. On a fait tout ce qu’on nous a demandé, pour arriver à quoi ? À une fermeture, c’est génial…”, dit-il avec amertume. “C’est très injuste pour ceux qui font leur travail correctement et font tout pour que les gestes barrières soient appliqués. C’est une injustice totale. Vous vous rendez compte tout ce que cela a demandé comme investissement? Comme effort?” Pendant le confinement, vous pouvez soutenir vos restaurateurs préférés en commandant des plats à emporter.