Philippe Etchebest atomisé, détruit par les propos d’un ancien candidat de Top Chef

Philippe Etchebest est très en colère. Il constate que la pandémie oblige les restaurateurs a fermer leurs portes. Aussi, depuis le premier confinement, le chef étoilé fait en sorte de porter la parole de ses confrères. Sur les plateaux de télévision notamment, il ne peut se taire de la souffrance de ses pairs. En effet, Philippe Etchebest souhaite que nos dirigeants fassent davantage d’efforts pour empêcher les établissements de restauration de faire faillite. Et si son message est apprécié par beaucoup, d’autres ne le tolère absolument pas. C’est le cas de Jérémy Moscovici, ancien candidat de Top Chef, en 2015. Pour le faire savoir, il a donc adressé un message cinglant à Philippe Etchebest via son compte Instagram.

Philippe Etchebest s’engage pour les restaurateurs durant la crise sanitaire

Philippe Etchebest ne peut pas rester les bras croisés et regarder, impuissant, que tous les jours, des restaurants ne rouvriront plus leurs portes. Il sait pertinemment que c’est le rêve d’une vie qui s’envole. Toutes les économies d’une famille, et les espoirs qui vont avec, sont engloutis par les fermetures obligatoires. Des fermetures contraintes par la crise sanitaire, au même titre que tous les commerces dits non-essentiels. Mais Philippe Etchebest est effectivement très en colère de voir ses confrères mettre la clé sous la porte. Il use donc de sa notoriété pour porter le messages des restaurateurs au plus haut possible, s’adressant même directement à Emmanuel Macron.

Cependant, ses propos ne sont pas bien accueillis par tous. En effet, certains ne supportent pas le voir attirer l’attention de la sorte et lui prêtent des intentions illégitimes. C’est donc le cas de Jérémy Moscovici. Loin de saluer la démarche du chef étoilé, il décide de s’attaquer à sa démarche. Jérémy Moscovici détruit alors Philippe Etchebest dans un texte qu’il publie dans l’une de ses stories sur Instagram. L’ancien candidat de Top Chef ne comprend pas pourquoi Philippe Etchebest préfère “pleurer” plutôt que de se battre et de se réinventer. Cela le révolte ! Il ne voit qu’une seule explication aux prise de paroles répétée de Philippe Etchebest, une volonté de toujours faire plus de chiffre. Des critiques très dures tombent alors sur le dos du Meilleur Ouvrier de France, le 5 novembre dernier.

Pour l’un des anciens de Top Chef, Philippe Etchebest ne sert pas la cause des restaurateurs mais soigne son image personnelle

Le jeune chef s’attaque à Philippe Etchebest et lui reproche de mal choisir son combat, ou du moins de très mal le mener. En effet, l’ancien candidat de Top Chef préfère voir les personnes se battre plutôt que de se plaindre. C’est selon lui grâce à la créativité que la restauration doit se réinventer pour survivre à la crise sanitaire. Il trouve alors complément déplacé les plaintes de Philippe Etchebest et le lui fait savoir sans ménagement. En effet, selon Jérémy Moscovici, ce serait pour son goût de l’argent et le plaisir de se faire voir que le chef étoilé prendrait la parole au nom des restaurants en difficulté. Un message très sévère qui va créer la polémique.