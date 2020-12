Philippe Etchebest au plus mal, le chef FACE À LA JUSTICE ne va rien lâcher !

Philippe Etchebest: Le restaurateur connu du grand public vit une année assez compliquée ! La crise sanitaire l’a contraint de fermer son restaurant ! Le rêve de toute une vie risque de s’écrouler pour Philippe Etchebest il se voit donc dans l’obligation de mener une bataille judiciaire !

Mais il ira jusqu’au bout et ne lâchera rien.

Au vu du contexte sanitaire très difficile, à chaque fermeture administrative des restaurants, Philippe Etchebest devient le porte-parole des restaurateurs.

Le présentateur de Cauchemar en cuisine, souvent invité des plateaux télé, n’hésite d’ailleurs pas à faire part de sa détresse et de celle de ses confrères.

D’ailleurs pour le cuisiner, la période est rude : il doit subir la fermeture de son restaurant et batailler pour en ouvrir un deuxième !

Dans le journal 20 minutes, l’années passée , Philippe Etchebest confiait déjà son agacement. Mais il confiait : « Je ne lâcherai pas ce projet de restaurant à Bordeaux, c’est le rêve d’une vie. »

Malgré ses différents avec la justice, il tente toujours d’y croire un maximum !

#Bordeaux aujourd’hui: Manifestation des restaurateurs, “Nous subissons les décisions youyou !! On ferme les théatres on ferme les cinémas et on s’entasse ds les transports en commun?? tt cela est absurde!” lance Philippe Etchebest #Covid_19 #Macron pic.twitter.com/CNbSDbONLR

— Le Général● 📸 (@LE__GENERAL) December 14, 2020