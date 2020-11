Philippe Etchebest bouleversé, il craque ! il est au bord des larmes

Lors de l’émission de Objectif Top chef, ce lundi 16 novembre, Philippe Etchebest craque véritablement. Très ému par les déclarations d’un candidat, le ” colosse ” semble totalement déstabilisé. En plus de réjouir les papilles du chef étoilé, le jeune garçon a réussi à l’attendrir d’une manière très étonnante. Connu pour être un véritable roc, Philippe Etchebest a beaucoup de mal à contenir son émotion.

Philippe Etchebest : totalement retourné par un candidat

Dans l’antichambre de Top Chef

Décidément, ce programme Objectif Top Chef réserve beaucoup de surprises à Philippe Etchebest. Lorsqu’il a eu l’idée de ce concept, il ne pouvait imaginer le bonheur qui allait suivre. En effet, depuis la création d’Objectif Top Chef, le célèbre cuisinier a connu beaucoup de moments forts. Car ces cuisiniers pourtant amateurs, se révèlent régulièrement être bourrés de talent. D’ailleurs, certains sont allés très loin dans la version finale de Top Chef. Aujourd’hui, Matthieu montre également de belles prédispositions. Mais en plus d’avoir proposé un plat d’exception, il a également fait une déclaration très touchante.

Durant ces mois difficiles, cet épisode aura dû réchauffer le cœur de Philippe Etchebest. Car évidemment, les occasions de se réjouir sont très rares pour l’instant. Très présent dans les médias, Philippe Etchebest s’est montré très inquiet ces derniers jours du sort des restaurateurs. Depuis le premier confinement, il ne cesse de crier sa colère. Même s’il comprend les mesures prises par le gouvernement, le restaurateur craint pour la profession. Pour lui, un grand nombre de ses collègues ne passera pas l’hiver. En outre, il prédit de nombreuses faillites dans le secteur. Alors, avec cette émission Objectif Top Chef, le célèbre cuisinier peut s’offrir une parenthèse et oublier toutes ses angoisses.

Une émotion difficile à cacher

Généralement, quand les candidats arrivent en face de Philippe Etchebest, ils sont soit trop confiants, soit totalement apeurés. Pour Matthieu, il s’agit d’un sentiment tout à fait différent. En effet, l’admiration se lisait véritablement dans ses yeux. Très heureux de rencontrer Philippe Etchebest, il ne peut cacher sa joie. Pour lui, cette rencontre est totalement incroyable. Au point d’en perdre ces mots. Jamais il n’aurait pensé un jour avoir la chance d’avoir un plat dégusté par le grand chef. Mais l’émotion ne fait que s’amplifier. Car véritablement ravi par le plat du candidat, Philippe Etchebest lui fait beaucoup d’éloges. Mieux, il le gratifie même de 5 étoiles, le score maximum possible dans l’émission. Mais la surprise de Philippe Etchebest ne s’arrête pas là. Puisque les mots prononcés par l’apprenti vont totalement bouleverser le chef étoilé. ” Ça me touche énormément de votre part. C’est pas fini, je vais vous prouver qu’on peut aller au bout ensemble. On va aller à Top Chef ensemble “.

Pour Philippe Etchebest, il est alors impossible de ne pas être touché par cette déclaration. La carapace de l’impressionnant cuisinier semble littéralement fondre sous ses mots. ” Il va me faire chialer ce con-là ! Cette détermination et l’engagement de ce gamin sont dingues ! Il est bouleversant et son plat l’est tout autant “. Réussir à satisfaire et à émouvoir Philippe Etchebest de cette manière est un véritable exploit. Car ce n’est pas le genre du chef étoilé d’être rapidement déstabilisé. Mais cette fois-ci, Mathieu a réussi son coup. D’ailleurs, Philippe Etchebest semble véritablement heureux de cette rencontre !