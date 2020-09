Philippe Etchebest (Cauchemar en cuisine): au cœur d’un scandale, le restaurant de Monica est fermé

Philippe Etchebest: À Pfastatt, en Alsace, une ex-propriétaire de restaurant a décidé de montrer du doigt la production de Cauchemar en Cuisine. Que s’est-il réellement passé ?

Les fans inconditionnels vont être étonnés de ce qu’il s’est passé dans l’émission et de la tournure qu’elle prend aujourd’hui.

Le chef s’est déplacé à Antibes et Saint-Estèphe, ce qui permis aux amateurs du programme culinaire diffusé sur M6, de se remettre en jambe avec deux numéros inédits diffusés les lundis 30 août et 7 septembre.

2,77 millions de français en moyenne se sont réunis devant Cauchemar en cuisine, lors de ces deux rendez-vous, et 12,3% d’entre eux étaient devant leur télévision. Malheureusement, le téléfilm Pourquoi je vis, racontant l’histoire de Grégory Lemarchal et de sa maladie, diffusé sur TF1, a entaché les scores …

La rediffusion de certains épisodes permet de se rafraichir la mémoire sur un événement de l’émission : le passage du chef Philippe Etchebest à Pfastatt, en Alsace, qui restera gravé dans sa mémoire et dans celle de la participante Monica De Oliveira.

Il y a neuf ans, Monica a pris la direction de ce restaurant italo-portugais. Mais lors de la diffusion de l’épisode, en 2016, les clients avaient déserté les lieux et selon la patronne, les employés ne faisaient pas leur travail correctement. Leur version penchait plutôt pour le caractère très colérique de Monica et l’ambiance électrique qui régnait dans l’établissement, et faisait fuir la clientèle.

Mais l’arrivée de Philippe Etchebest au sein de cet environnement n’a rien arrangé. Il ne serait selon la restauratrice, pas parvenu à lui venir en aide pour relancer son restaurant, le « O Cantinho ». Elle a dû se résoudre à le vendre et à en ouvrir un autre, « Le Sinatra », un restaurant qui propose des spécialités de viandes, principalement.

Pourtant, Monica avait bon espoir après la diffusion de l’épisode filmé dans le restaurant, le mercredi 14 septembre 2016. La gérante avait même exprimé son enthousiasme au sein du journal L’Alsacien :

« J’attends avec impatience, et une certaine appréhension, de découvrir le montage, mais j’ai déjà gagné. J’ai enterré un restaurant pour en créer un nouveau ».

Elle pensait que le chiffre d’affaire allait repartir à la hausse, elle avait même un peu changé physiquement, comme affichant un nouveau souffle. Dans l’épisode spécial « Que sont-ils devenus » ?, elle vantait une évolution au sein de l’établissement, qui contrastait avez l’ambiance passée et les notes reçues.

Mais malheureusement, la fermeture du restaurant « O Cantinho » a été néfaste pour l’image du chef et pour l’émission Cauchemar en cuisine.

Suite aux révélations de la candidate Monica concernant sa participation à Cauchemar en cuisine, @M6 a tenu à répondre à @TPMP — C8 (@C8TV) October 11, 2018

Pourtant fermetures sont fréquentes parmi les restaurants que le chef visite … Mais, en 2018, Monica de Oliveira a été invitée sur le plateau de Baba, Touche pas à mon poste, et c’est le chef Philippe Etchebest et la production directement, qu’elle a accusé de cette fermeture.

« Je reçois des messages au quotidien à chaque fois qu’il y a la diffusion de l’émission. On me juge. Maintenant que j’ai fermé le restaurant (…) j’aimerais quand même en finir avec tout ça » s’est elle exprimée avec agacement.

La chaîne a donc décidé d’écouter la demande de la candidate. Cauchemar en cuisine n’est d’ailleurs plus diffusé pour le moment sur M6 car la nouvelle saison du programme tant apprécié, L’amour est dans le pré, vient tout juste de démarrer.

Le programme culinaire est donc rediffusé de temps à autre sur la grille de Teva, chaîne du câble.

Le 10 septembre, une rediffusion des épisodes tournés à Cestas et à Peynier étaient proposés, où encore une fois, le chef a tenté de redressé des restaurants.