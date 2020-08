Philippe Etchebest « Cauchemar en cuisine » c’est a son tour de vivre un gigantesque Cauchemar !

Philippe Etchebest: C’est un véritable désastre qui accable aujourd’hui la star de l’émission “Cauchemar en Cuisine”. Tout semblait porter chance à ce roi des cuisines jusqu’à ce que son rêve se transforme en cauchemar. Retour sur une histoire digne de l’arroseur arrosé.

Sacré meilleur ouvrier de France en 2000, double étoilé Michelin, la star des casseroles a géré avec succès de nombreux restaurants haut-de-gamme. C’est grâce à la télévision qu’il se fait ensuite connaître du grand public dans l’émission “Cauchemar en Cuisine”. Dans ce programme qu’il présente dès 2011 sur M6, Philippe Etchebest a pour mission d’aider des restaurateurs en difficulté.

Retournement de situation, c’est à son tour de se trouver au bout du rouleau à cause de son troisième restaurant. Dans l’enceinte du Grand théâtre de Bordeaux, Philippe Etchebest possède déjà une première brasserie, nommé “Le Quatrième Mur”, en dessous duquel il a ouvert « LA » Table d’Hôtes. Son projet d’ouvrir un troisième établissement dans la capitale de la Gironde est tombé à l’eau à cause d’une décision de justice. Jamais à court d’idée, le restaurateur-animateur aurait pu rencontrer un joli succès avec ce projet. Seulement voilà, ce restaurant ne verra tout simplement jamais le jour car le permis de construire a été annulé le 31 octobre 2019.

Ce nouveau restaurant était pourtant directement issu de la collaboration entre le célèbre chef étoilé et l’un des vainqueurs de Top Chef. C’est en 2018 que Philippe Etchebest rencontre en effet Camille Delcroix sur le plateau d’M6, qu’il surnomme rapidement son chouchou. Devenu son bras droit dans ce projet, Camille Delcroix était très confiant et s’y voyait déjà : « Il y aura deux entités culinaires. Au rez-de-chaussée, il y aura quelque chose de plus populaire et accessible à tous. À l’étage, ce sera un restaurant gastronomique. Je vais suivre l’ouverture d’un resto de A à Z. Ce n’est pas donné à tout le monde. Je vais voir les dessous du panier avec le chef » C’est ce qu’il racontait au quotidien local La Voix du Nord en octobre 2019.

Le quotidien Sud-Ouest en révèle un peu plus sur les déboires de Philippe Etchebest. L’annulation du permis de construire ne viendrait pas d’une simple décision administrative mais d’un riverain qui aurait porté plainte auprès de la justice. Le projet du restaurateur comportait en effet une faille de taille : il n’était pas en conformité avec Plan local d’urbanisme de Bordeaux. Le tribunal administratif a ainsi statué le jeudi 31 octobre 2019 pour « l’annulation du permis de construire qui encadrait les travaux de réhabilitation de l’immeuble qui doit accueillir l’établissement ».

Ce jugement a énormément déçu Camille Delcroix : « Je suis au courant de ce projet depuis longtemps. Philippe Etchebest me l’a proposé avant même que je sois en finale de Top Chef. Depuis deux ans, on travaille sur les plans. Cela fait un moment que cela cogite », admettait-il au journaliste de la Voix du Nord. Espérons que Philippe Etchebest, qui a toujours aidé les candidats à trouver des solutions, réussisse à faire pareil pour lui-même.