Philippe Etchebest “Cauchemar en cuisine” en colère, son coup de gueule violent contre Olivier Véran

Philippe Etchebest ne décolère pas. Les nouvelles mesures sanitaires ne passent pas auprès du restaurateur. Il le dit haut et fort : trop, c’est trop !

Philippe Etchebest craint le pire pour l’avenir de la restauration. Il entend lutter contre la stigmatisation dont font l’objet les restaurants mais aussi les bars. L’animateur n’en est pas à sa première prise de position publique. Pendant le confinement, il s’était hissé porte-parole des restaurateurs.

Il voulait alors sensibiliser le président Emmanuel Macron aux difficultés financières de son industrie. Lorsqu’il a pris connaissance des nouvelles mesures annoncées par Olivier Véran, la star des cuisines a exprimé son profond mécontentement aux journalistes de BFM TV.

“On prend tout dans la gueule”

Connu pour ses coups de gueule parfois féroces dans les arrières cuisines, Philippe Etchebest n’a pas moins protesté en direct ce mercredi 23 septembre. Il a notamment dénoncé la fermeture sans condition des bars et restaurants à Marseille et en Guadeloupe. De façon plus générale, il ne comprend ni n’accepte l’obligation de fermer les établissements à 22h. Cette nouvelle mesure entrera en effet en vigueur à compte de lundi 28 septembre.

“Là ça me met vraiment en colère, parce que les fermetures anticipées de restaurants elles ne vont pas freiner la propagation du virus, c’est pas vrai ! (…) Il faut arrêter de stigmatiser notre profession. Les gens arrivent avec des masques, ils mettent du gel, il y a la distance sociale, quand ils se lèvent, on leur demande de porter leurs masques, il y a une vraie sécurité dans nos établissements, alors pourquoi on stigmatise notre profession? C’est pas normal, faut arrêter quoi !”

Vous l’aurez compris : Philippe Etchebest ne décolère pas. Les journalistes de BFM TV l’ont interviewé juste après l’annonce du ministre. Le restaurateur a eu du mal à se contenir : “Qu’est ce qui va se passer après 22h ? Le virus arrête de circuler ? Je n’y crois pas une seconde ! Ça devient insupportable. De toute façon les gens feront la fête chez eux. Je le vois, je suis sur le terrain, tous les soirs quand je finis le service, je passe sur les quais à Bordeaux, il y a du monde partout ! Cet été, personne n’a rien dit, c’était la foire à neuneu et là aujourd’hui il n’y a que des problèmes (…) Maintenant on a un retour de manivelle mais c’est un problème de discipline, je suis désolé.

Ver esta publicación en Instagram À retrouver sur YouTube 😉 Una publicación compartida de Philippe Etchebest (@chef.etchebest) el 23 Sep, 2020 a las 9:06 PDT

Il a enfin enfoncé le clou : « À un moment donné il faut dire les choses très clairement de la part du gouvernement. On dit les choses, et on applique derrière. Mais là on ne sait pas, même vous, vous ne saviez pas si c’était que les bars ou les restaurants ! Personne ne sait rien, on prend tout dans la gueule, on le subit et ça devient insupportable !” Cerise sur le gâteau, Philippe Etchebest soutient ne toujours pas voir vu la couleur des aides promises par le gouvernement aux restaurateurs.

Alix Brun