Philippe Etchebest "Cauchemar en cuisine" un patron violemment "humilié". Philippe, cash, dévoile sa version !

Un restaurateur de Gironde se dit ” humilié ” par Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine. Comme à son habitude, le célèbre chef s’était rendu dans un établissement afin de venir en aide des restaurateurs en difficulté. Mais lors de son passage dans le pub Crazy Frog, les paroles du meilleur ouvrier de France auraient été beaucoup trop violentes pour le patron de l’établissement.

De retour sur les écrans avec Objectif Top Chef depuis quelques jours, Philippe Etchebest est également à l’antenne avec l’un de ses programmes phares, Cauchemar en cuisine sur M6. Le chef a aussi fait la une de l’actualité à de nombreuses reprises ces dernières semaines, suite à la crise du covid-19. Car lui aussi est avant tout un patron d’entreprise avant d’être une star du petit écran. Il n’avait pas hésité à monter au front pour clamer haut et fort, son exaspération face aux mesures gouvernementales. Le chef n’a cessé d’interpeller les pouvoirs publics sur les risques encourus par la profession. Il prévoyait même une véritable hécatombe pour ce type de commerce pour la fin de l’année. Car comme beaucoup d’autres secteurs, le monde de la restauration a véritablement souffert des fermetures en ensuite des mesures restrictives. Le chef aux deux étoiles Michelin était donc monté au créneau pour tenter d’épargner ce qui pouvait encore l’être.

Cauchemar en cuisine

Ce rôle de sauveur, Philippe Etchebest le joue également à la télévision dans Cauchemar en cuisine. Car dans les deux cas, le but est le même : venir en aide à des restaurants en difficulté. Dans l’un des derniers épisodes, le cuisinier était donc présent en région girondine pour tenter d’aider un couple de restaurateurs face au plus grand désarroi. Mais à la suite des tournages, Thierry et sa compagne Amanda affirment avoir été menés en bateau par la production. Le restaurateur affirme également avoir été littéralement ” humilié ” par Philippe Etchebest ! Le 7 septembre dernier, le chef étoilé avait quitté son restaurant bordelais pour se rendre dans un pub anglais non loin de là. Une fois de plus, il avait découvert une situation dramatique vécue par les patrons de l’établissement. Toujours fidèle à sa méthode, Philippe Etchebest n’y est pas allé de main morte. Car lorsque le cuisinier de renom arrive dans un établissement, il n’a pas pour habitude de mâcher ses mots.

Depuis de nombreuses années, Cauchemar en cuisine fonctionne toujours sur les mêmes ressorts. Les restaurateurs en difficultés font appel au chef et il arrive dans un premier temps pour juger la situation. Mais pour lui, il n’est pas question de faux-semblants ou de compliments non mérités. Fort de son expérience et de son expertise, il nomme les choses telles qu’il les voit. Et lorsque cela ne va pas, il ne prend aucun gant quitte à heurter la sensibilité des candidats. Il s’agit à chaque fois d’une véritable opération commando, destinée à un sauvetage d’urgence. Donc, le chef Etchebest applique à la règle la méthode qu’il s’est lui-même fixé.” Ma méthode, on peut la critiquer, je m’en fiche. Ce qui m’importe, c’est le résultat “ a déclaré l’animateur de 53 ans. “ Oui, ils se sont sentis rabaissés parce que je les ai mis devant leurs erreurs. Mais ils se rendent compte après que ça leur a fait du bien ” veut-il absolument préciser.

Alors que s’est-il réellement passé durant ce tournage ? Et pourquoi Thierry se sent-il humilié de la sorte ?

Le restaurateur en question s’est livré dans les colonnes de Télé Loisirs. Selon lui, les événements ne se sont pas déroulés comme il pouvait l’espérer. ” Je me suis senti humilié. Il y a des moments, j’avais vraiment envie de l’envoyer chier. J’ai ravalé ma fierté en permanence. J’étais crevé. J’emmagasine énormément, je n’arrive pas à m’exprimer et j’explose. Certains moments, c’était limite que j’explose ! J’étais comme une cocotte-minute “ a déclaré Thierry à la presse.

Le passage de Philippe Etchebest a apparemment laissé des traces. Mais le couple en veut également à la production. Car selon eux, les équipes de Cauchemar en cuisine n’ont pas respecté leurs promesses. Thierry explique qu’il était uniquement question de tourner des portraits. Il ne s’attendait donc pas du tout à la venue de Philippe Etchebest. Selon lui, il s’agit d’une véritable manipulation. ” Ce sont de sacrés menteurs ! Ils nous ont roulés dans la farine ” affirme catégoriquement le patron du pub. Toujours selon ses déclarations, dans Cauchemar en cuisine, il s’agit uniquement de créer l’événement. Et de proposer des séquences chocs aux téléspectateurs. ” Des pleurs, du sang, des pleurs, sinon ce n’est pas intéressant pour la chaîne ” affirme le restaurateur. De son côté, Philippe Etchebest déclare que les choses se seraient apaisées depuis le tournage. Les deux hommes auraient d’ailleurs repris contact par téléphone il y a quelques jours.

Le chef étoilé est parfaitement conscient de sa méthode explosive. Mais selon lui, l’urgence justifie les moyens. Les situations rencontrées par Philippe Etchebest sont pour le plus souvent à la limite du dépôt de bilan. Sa venue est donc régulièrement le dernier recours des entrepreneurs. Car derrière chaque restaurant, il y a également une vie d’une famille en jeu. Et au vu de la situation actuelle générale du monde de la restauration, un véritable électrochoc est nécessaire. Dans les colonnes du Parisien, le juré de Top Chef réaffirme donc ces bonnes intentions. Selon lui, il n’a été ni plus dur ni plus tendre avec Thierry qu’avec les autres. Il a juste tenté de réagir à une situation selon lui extrêmement urgente. Et dans ce cas-là, il ne fait pas de sentiments.

Seul l’objectif compte et ses armes sont toujours les mêmes. Il n’hésite d’ailleurs pas à mettre les cuisiniers et le personnel de salle face à leurs propres responsabilités. Et s’il est présent dans le restaurant, c’est généralement à leur demande. Le but de Philippe Etchebest est donc simplement de sauver la situation si cela est possible. Mais à une seule condition, écouter ses conseils. De frigos immondes, en passant par des plats sans saveurs, aux cuisines les plus sales, Philippe Etchebest aura déjà vécu bon nombres de situations compliquées, voir quasi-désespérées. Mais il maintient tout tenter pour aider les restaurateurs à sortir la tête hors de l’eau. Quitte parfois à manquer de tact ou de douceur ….

Il est réellement difficile de savoir d’où vient cette incompréhension entre Thierry et la production. Mais selon les dernières déclarations de Philippe Etchebest, les deux hommes auraient finalement pu s’entretenir au sujet de ce rendez-vous manqué.