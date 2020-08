Philippe Etchebest de Cauchemar en cuisine révèle son expérience la plus traumatisante de sa vie !

Avant d’être une star du petit écran, Philippe Etchebest s’est fait connaître pour ses talents de cuisinier. Sacré Meilleur Ouvrier de France, à la tête de deux établissements étoilés Michelin, ce chef originaire de l’Aisne a notamment surpris les gourmets avec son plat signature : un foie gras poêlé sur une pâte à raviole et champignons de saison.

Alors, quand la chaîne M6 a voulu adapter le programme britannique Cauchemars en cuisine de Ramsay avec Gordon Ramsay, elle a tout de suite jeté son dévolu sur Philippe Etchebest. Car Philippe Etchebest a du talent, de l’expérience mais aussi un caractère bien trempé.

C’est donc le personnage idéal pour secourir les restaurateurs sur le point de jeter l’éponge. Dans chaque épisode en effet, Philippe Etchebest reçoit des entrepreneurs au bord de la faillite pour les venir en aide, sans pour autant y mettre des pincettes. C’est ce qui fait le succès de l’émission. Le concept : jouer sur le contraste entre l’investissement profond de l’animateur pour venir en aide aux restaurateurs et sa façon parfois brutale de s’adresser à eux. Il n’hésite jamais à mettre les pieds dans le plat et leur dire franchement ce qui ne va pas dans leurs façons de travailler.

Son pire cauchemar en cuisine depuis 2011 !

Philippe Etchebest en a donc vu des vertes et des pas mûres depuis le lancement de l’émission en 2011. Mais jamais il ne se serait attendu à ce qu’il a vu à Montpellier, lorsqu’il a volé au secours de Fatiha et Adel. Sur le point de fermer leur établissement mais aussi de vendre leur maison, le couple est en effet criblé de dettes quand Philippe Etchebest leur rend visite. Il commence sa routine par l’inspection des lieux en salle et décide de déjeuner sur place. Quelle ne fût pas sa surprise lorsque Fatiha lui sert une tarte aux pommes en avouant que la crème fouettée est périmée depuis plus de 6 mois !

Ni une, ni deux, Philippe Etchebest saute en cuisine pour découvrir ce qui était bel et bien un cauchemar en cuisine. En plus de produits périmés, le chef-star se rend compte que tout est extrêmement sale ! Les poêles et les friteuses ont toutes une épaisse couche de gras, accumulé depuis des mois. A la vue de la friteuse, Philippe Etchebest se sent mal. “Vous avez fait cuire mes frites là-dedans ? Quel manque de respect !” a-t-il hurlé, écoeuré. Mais le chef de 54 ans n’est malheureusement pas au bout de ses surprises. En visitant la cuisine, il tombe également sur un étrange fromage liquide dans un bocal recouvert de moisissures et de la viande hachée impropre à la consommation.

Dans ces conditions déplorables, Fatiha et Adel envisagent sérieusement de se séparer. Mais heureusement, leur héro a remis du propre et de l’ordre. Depuis son passage salutaire, le restaurant aurait même récolté des commentaires positifs sur internet. L’établissement aurait aurait en effet réalisé des changements profonds et de qualité. Il était temps !

