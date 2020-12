Philippe Etchebest en grande colère, éclate en larmes sur le plateau C à vous !

Depuis de nombreuses semaines, Philippe Etchebest ne cesse de crier son inquiétude concernant le sort des restaurants et des hôtels en France. Dans C à vous, face à Anne-Élisabeth Lemoine, le célèbre chef de cuisine semble véritablement de plus en plus inquiet. Car selon lui, la situation se complique de jour en jour pour toute cette industrie pourvoyeuse d’un grand nombre d’emplois. Comme il le répète depuis plusieurs mois, une quantité immense de restaurateur risque de devoir fermer leur porte. LD People vous explique comment Philippe Etchebest a véritablement craqué lors de sa dernière intervention télévisée.

Philippe Etchebest : au bord des larmes

Une catastrophe pourtant annoncée

Dès le premier confinement, Philippe Etchebest annonçait la couleur. Selon lui, beaucoup de restaurants allaient connaître des moments difficiles. Pire, il prévoyait même que près de 30 % d’entre eux risqueraient de définitivement fermer leurs portes. Pourtant, l’espoir était quelque peu revenu cet été. Mais à la suite du deuxième confinement, l’inquiétude est revenue. Aujourd’hui, les différentes annonces parfois contradictoires du gouvernement ne sont pas là pour le rassurer.

Ainsi, même si Philippe Etchebest ne se revendique pas comme le porte-parole officiel de la profession, il veut absolument faire connaître son point de vue. Car malgré les ouvertures possibles des restaurants le 20 janvier 2021, le colosse paraît avoir perdu espoir. LD People vous explique pourquoi Philippe Etchebest est plus inquiet que jamais face à cette crise sans précédent.

Des aides totalement insuffisantes

Bien que concurrents, Anne-Élisabeth Lemoine a invité Philippe Etchebest pour lui demander son avis sur la situation. En effet, la présentatrice et le chef de cuisine sont présents à l’écran à la même heure sur deux chaînes différentes. Mais malgré cette concurrence, l’animatrice a souhaité recueillir l’avis de l’un des plus grands chefs français. En effet, Philippe Etchebest redoute une véritable catastrophe. Selon lui, les aides accordées par l’État sont totalement insuffisantes pour éviter que toute une profession sombre de manière inéluctable. D’ailleurs, il précise que tous les restaurateurs ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi, certains ne correspondent pas aux conditions érigées par l’État pour recevoir une quelconque aide. Et pour ceux qui ont reçu un certain montant, cela ne peut en aucun cas couvrir les frais inhérents aux charges fixes d’un établissement quelle que soit sa taille.

Cette colère, Philippe Etchebest la crie depuis le début de la crise. Sur le plateau de C à vous, il réitère donc sa demande aux décideurs. Il faut réagir vite et en force. Car en cas de non-réaction des ministres en charge de ce dossier, le nombre de faillites va littéralement exploser. Toujours soumis à une fermeture stricte, certains restaurants n’ont plus aucune rentrée financière depuis de nombreux mois. Ils ne peuvent donc survivre et doivent maintenant envisager le pire. Bien sûr, Philippe Etchebest peut lui compter sur ses rentrées financières grâce à la télévision. Mais il est également un chef d’entreprise avec un grand nombre de salariés à sa charge. Dès lors, il parle en connaissance de cause. Face à Anne-Élisabeth Lemoine dans C à vous, le présentateur et chef de cuisine ne peut plus cacher son exaspération. Même s’il reconnaît qu’il faut garder espoir, malgré l’angoisse et lassitude !