Philippe Etchebest: Il fracasse violemment un participant à cause de sa tenue Olé, olé et trop sûr de lui

Un des candidats d’Objectif Top Chef se souviendra très longtemps de son passage dans l’émission. Car Philippe Etchebest lui a bien fait comprendre qu’avec lui, on ne rigole pas ! Robin pensait marquer Philippe Etchebest grâce à ses talents culinaires. Pourtant, l’attention du cuisinier étoilé aura été attirée par bien autre chose. Le célèbre chef a rapidement calmé ce candidat apparemment un peu trop détendu. Si le jeune homme pensait que son style plutôt relax et cool allait séduire Philippe Etchebest, il s’était lourdement trompé…

Philippe Etchebest est en pleine forme et très remonté cette année. Le meilleur ouvrier de France était d’ailleurs très impatient de recommencer les castings d’Objectif Top Chef. Après plusieurs mois d’arrêt des enregistrements, le chef étoilé est très heureux de retrouver ses émissions favorites. Il faut bien avouer que les dernières semaines n’ont pas été faciles pour lui. Ni d’ailleurs pour tous les autres professionnels de la restauration. Avec la crise du Covid-19, tous les restaurants et les débits de boissons connaissent une véritable hécatombe. Comme l’annonçait d’ailleurs Philippe Etchebest, il y a quelques semaines, beaucoup de restaurants sont au bord de la faillite. Et les nouvelles mesures prises par le gouvernement, risquent encore d’aggraver la situation. C’est en tout cas le sentiment que le chef doublement étoilé essaie de faire comprendre aux décideurs politiques.

Ce retour à la télévision était donc une véritable bouffée d’oxygène pour Philippe Etchebest. Ce jeudi 15 octobre dernier a donc été l’occasion pour lui d’accueillir 3 nouveaux candidats. L’un de ces jeunes talents allait avoir la chance de rejoindre le casting finale de Top Chef. Et pour cela, le célèbre cuisinier attendait d’être épaté par les jeunes apprentis. Il allait donc découvrir trois plats proposés par les participants, mais également faire la rencontre de trois personnalités bien différentes. Parmi eux, un jeune lycéen en bac pro cuisine semblait très sûr de lui. Mais peut-être même, un peu trop confiant en lui ! Le jeune homme est apparu sur le plateau avec une démarche assurée. Mais avant même d’avoir pu prononcer le moindre mot, la foudre s’est abattue sur lui. Et quand Philippe Etchebest vous fait une remarque, sa carrure imposante a de quoi calmer les plus téméraires.

Philippe Etchebest

Mais qu’a pu bien faire Robin pour choquer à ce point Philippe Etchebest ? Les téléspectateurs ont pu tout d’abord croire que la coupe de cheveux du candidat était l’objet du regard froid du chef. Mais c’était finalement pour une tout autre raison. Philippe Etchebest n’en a effectivement pas cru ses yeux. Si d’habitude les candidats arrivent en tenue de cuisinier, ou vêtu d’un tablier, Robin avait lui tout simplement décidé d’arriver en… short ! “ Tu te présentes devant moi en short ? Tu fais un concours de cuisine et tu viens en short ? Il faut que tu arrives en tenue correcte, au moins en pantalon, pas en short quoi ! Pourquoi tu viens devant moi en short ! ” s’est écrié Philippe Etchebest totalement estomaqué. Mais la réponse du candidat était d’une simplicité déconcertante “ Parce qu’il fait beau “. ” On n’est pas à la plage, on n’est pas en vacances. Qu’est-ce qu’on fait ici ? C’est quoi le but ? On se présente à un concours de cuisine d’accord ? Devant moi, me faire goûter un plat. Il y a l’assiette, mais aussi le candidat, la personnalité, il faut que je vois un peu tout ça, il n’y a pas que l’assiette. On commence mal ! “ s’est exclamé le célèbre cuisiner.

Mais le jeune homme n’a pas semblé du tout perturbé par cette remarque. Il était d’ailleurs persuadé d’être le nouveau prodige capable de déstabiliser le chef. Et ces critiques sur sa tenue semblaient visiblement pour lui totalement déplacées et non justifiées “ Ça me fait plus rire qu’autre chose. Se faire engueuler pour un petit truc comme ça, c’est marrant. Pour moi, ce n’est pas important. Parce que ce qu’il y a d’important c’est ce qu’il y a dans l’assiette pas forcément ce qu’il y a autour “ a exprimé le jeune étudiant. Mais ce qui n’était pas important pour lui, l’était visiblement beaucoup plus pour Philippe Etchebest. Habitué à la rigueur des restaurants étoilés et des concours d’excellence, le chef aura véritablement vu cette tenue comme un manque de respect. Non pas nécessairement à son encontre, mais bien à la profession qu’il tente de défendre. Le présentateur de Top chef attend énormément de ses candidats. Et si bien sûr leurs talents culinaires sont essentiels, l’attitude des jeunes gens est également très importante. Car elle leur permet de s’intégrer à une équipe et a des règles de vie importantes pour le bon fonctionnement d’un restaurant de haut niveau.

Il restait donc à Philippe Etchebest à découvrir la préparation du candidat. Et là aussi, Robin se montrait très confiant. Pour lui, cela ne faisait aucun doute, son plat méritait 5 étoiles. Mais là aussi, la déception a été grande. Car le chef était très loin de partager son avis. Finalement, Philippe Etchebest ne lui accordera que 4 étoiles. Mais ses deux autres concurrents ont eux obtenus la note maximale. Robin n’a donc finalement pas été sélectionné pour rejoindre la nouvelle saison de Top Chef comme il l’espérait.

Malgré son assurance, et la certitude d’être dans son bon droit, le jeune étudiant en cuisine a donc dû rapidement descendre de son piédestal. Car avec Philippe Etchebest, l’erreur n’est pas permise. Et même si le plat de Robin ne manquait pas de certaines qualités, son attitude désinvolte aura certainement joué dans la balance. Avec un peu plus d’humilité, il aurait pu peut-être réussir à séduire celui qui avait son avenir entre ses mains…

Le célèbre cuisinier et animateur n’est pourtant pas contre parfois une certaine excentricité. Mais pour lui, la cuisine implique certaines règles à suivre. Robin ne se doutait pas que son short allait faire autant parler. Le jeune apprenti aura donc appris une nouvelle leçon. Le talent ne suffit pas pour réussir dans ce métier exigeant. Et Philippe Etchebest n’a pas manqué de lui rappeler. Car pour le cuisinier bordelais, la restauration est une véritable passion. Mais elle ne se limite pas à uniquement servir des plats de qualité. Selon Philippe Etchebest, ce métier est une véritable école de la vie. Les futurs candidats d’Objectif Top Chef sont désormais prévenus.