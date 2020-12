Philippe Etchebest “Objectif Top Chef”: Sans goûter son plat! Il donne la note la plus haute à un participant

Objectif Top Chef est une émission dérivée de Top Chef. Elle propose aux candidats des défis culinaires jugés par le célèbre Philippe Etchebest. Le vainqueur se verra octroyer le privilège d’intégrer la brigade du chef étoilé pour participer à Top Chef. Mais, si Objectif Top Chef constitue en quelques sortes les prémisses de Top Chef, cela n’enlève rien à la difficulté des épreuves. Et évidemment, Philippe Etchebest rajoute de la tension dès qu’il a l’occasion pour tester les nerfs des candidats. Dans l’un des récents épisodes du programme, il fait mine de donner 5 étoiles à Quentin sans même goûter son plat ! LDPeople vous détaille ce passage haut en couleurs.

Objectif Top Chef, des défis culinaires plein d’audace

Mardi 1er décembre, les téléspectateurs d’Objectif Top Chef assistait à une première. Philippe Etchebest ne voulait pas perdre de temps et décidait d’attribuer 5 étoiles à Quentin, sans même soulever la cloche. Faisant mine d’être convaincu par la détermination du jeune homme, le chef lui laisse entendre que si son plat est à la hauteur de ses propos, il n’a pas de temps à perdre. Quentin n’en revient pas et pense qu’il s’agit d’une blague pour le déstabiliser. Néanmoins, il aimerait croire qu’il a réussi à décrocher 5 étoiles sur ce défi. Alors que son grand frère se lève pour le féliciter, Philipe Etchebest revient. Quentin ne se laisse pourtant pas décontenancé et continue à affirmer sa passion pour la cuisine et pour la carrière du chef. Evidemment, avant de recevoir sa note, il faudra bien que le chef évalue la présentation et le goût de son assiette.

La dégustation va se passer à merveille. Et le chef Etchebest ne cache pas être agréablement surpris à la découverte du plat de Quentin. Rassurez-vous, LDPeople ne vous spoilera pas la suite des évènements. Cependant, il est indéniable que Quentin ait de l’avenir dans Objectif Top Chef ! De plus, avec son discours passionné, il a convaincu nombreux des fans de l’émission. En effet, les internautes le considèrent désormais largement comme leur favori. Energique, déterminé, passionné et volontaire, voilà des qualités qui plaisent à Philipe Etchebest. Les candidats qui manquent de confiance en eux ne font pas long feu sous les critiques aiguisées du chef.

Une blague de Philippe Etchebest fait monter le tension

Chez LDPeople, nous vous invitons à suivre attentivement la suite d’Objectif Top Chef si ce n’est pas déjà le cas. Car Quentin pourrait bien continuer de nous surprendre et d’épater Philippe Etchebest. Et il faut bien avouer que cela n’est pas chose aisée. Ni de surprendre le chef d’expérience, ni de faire plus grande surprise qu’un dessert aux lentilles. Pourtant, avec Objectif Top Chef sur M6, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, et Philippe Etchebest non plus. Et si les épisodes traînent en longueur, nous pourrons compter sur le tempérament de lion du chef. En effet, pour secouer les candidats qui manqueraient de motivation ou de confiance, il est imbattable.