Philippe Etchebest “Objectif Top Chef”: touché en plein coeur par l’histoire d’un papa veuf (si triste)

Mardi 3 novembre 2020, Philippe Etchebest a testé un nouveau candidat dans Objectif Top Chef. Le chef bordelais s’est régalé du plat de Nicolas. Il a surtout été extrêmement touché par le récit de son père.

Ce mardi 3 novembre, le candidat Nicolas tentait sa chance accompagné de son père Pierre-Yves. Philippe Etchebest en a alors profité pour poser quelques questions à ce dernier. Le chef bordelais voulait notamment savoir d’où venait la passion de son fils pour la cuisine.

“Pas simple quand on se retrouve du jour au lendemain tout seul” avec 4 enfants

Pierre-Yves a expliqué lui avoir transmis cet amour pour les bons plats car c’est lui qui est aux fourneaux à la maison. “Parce que maman, elle n’est plus là”, ajoute Pierre-Yves du bout des lèvres. Sous les projecteurs, le veuf raconte qu’il a dû élever seul ses quatre enfants. “Ce n’était pas simple. Quand on se retrouve du jour au lendemain tout seul avec un bébé de 18 mois [Nicolas, ndlr.], un de quatre ans, un de neuf ans et un de onze ans…”

Un papa qui force admiration et respect

“Put***… Bravo”, n’a pu s’empêcher de lâcher Philippe Etchebest. C’est donc dans la cuisine que s’est construite une formidable complicité entre le père et son fils. Philippe Etchebest s’est ensuite enthousiasmé pour le plat de Nicolas. Il lui a accordé cinq étoiles, soit la meilleure note possible.

De leur côté, les téléspectateurs ont partagé leurs émotions sur Twitter : “C’est tellement beau. Bravo aux parents célibataires qui élèvent seuls leurs enfants”, “Comme il est touchant ce papa courage”,“Oh le papa de Nicolas est trop touchant, quel homme courageux”, “Bravo Nicolas, ton papa peut être très fier”, “J’ai les yeux un peu embués”, pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires.

Philippe Etchebest monte au créneau !

A l’annonce du second confinement, Philippe Etchebest a fait savoir son mécontentement vis-à-vis du gouvernement. Il a pris la parole sur différent média pour déplorer le sort fait au secteur de la restauration. « On a tout fait comme des bons élèves, on a fait tout ce qu’on nous a demandé. Pour arriver à quoi ? À une fermeture… donc c’est génial ! On est vraiment sous le choc aujourd’hui car cette nouvelle fermeture imposée est un coup de grâce. C’est une mise à mort de beaucoup de Très Petites Entreprises de notre métier mais aussi de filières qui dépendent de nous. Beaucoup de commerçants en l’occurrence. C’est terrible », déclarait-il ainsi le 28 octobre dernier sur LCI.

Contre toute attente, un ancien candidat de Top Chef l’a pris à partie sur Twitter. “Et sinon ?! Au lieu de chialer, d’interpeller le président et de s’écouter parler autour de ‘conf de presse’ bien léchées de chez lui avec les leviers qui sont les siens ! Sa visibilité ! Mais réinvente-toi ! Pour ça c’est sûr il faudrait rentrer dans une cuisine“, l’a ainsi tancé Jérémy Moscovici, qui participait au concours culinaire en 2015. Pas sûr que Philippe Etchebest ait apprécié. Il n’a en tous cas pas réagi.