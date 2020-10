Philippe Etchebest “Objectif Top Chef”: un participant éclate en larmes suite à un duel! Philippe est très ému

Il y a des jours où compétition peut rimer avec émotion. Deux candidats de Objectif Top Chef ont véritablement ému Philippe Etchebest. Lors d’une récente émission du concours de cuisine, le duo formé par les candidats était très particulier. En effet pour la première fois dans le programme, deux frères allaient s’affronter. Les fils de la famille Blanquart sont tous deux étudiants en BTS hôtellerie. Passionnés par la cuisine, les deux frangins se sont lancés un énorme défi. Il souhaitait étonner Philippe Etchebest par leur réalisation. Mais cela signifie également qu’ils rentraient tous deux en compétition. À l’issue de la dégustation, le chef étoilé devait donc rendre son verdict. Et un seul des candidats pourra rejoindre la brigade de Top Chef. Malgré leurs liens de fraternité, les deux jeunes garçons avaient décidé de ne pas se faire de cadeaux. Et au bout de l’aventure, un serait heureux, et l’autre forcément très déçu.

Louis et Victor sont des compétiteurs dans l’âme. Et dès le début du programme, ils ont annoncé la couleur. Il n’était pas question pour eux de se faire des politesses. Les deux apprentis cuisiniers ont d’ailleurs été à la hauteur de l’événement. Philippe Etchebest a été très étonné par leur prestation. Le choix était donc d’autant plus difficile.

Objectif Top Chef

L’épreuve imaginée par le chef doublement étoilé portait sur le Picodon. Il s’agit d’un petit fromage originaire du sud de la France. Le challenge était d’intégrer ce produit à une recette revisitée de cannelloni au fromage. Et Louis et Victor ont véritablement fait preuve d’une grande maîtrise technique. Les goûts et les saveurs qu’ils avaient décidés d’associer, ont enchanté le palais de Philippe Etchebest. Mais comme dans toute compétition, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Depuis le début de l’émission, le juré de Top Chef a été impressionné par la force de caractère des deux jeunes hommes. Et il a été également très surpris de voir leur niveau culinaire. Habitué à prendre des décisions difficiles, Philippe Etchebest semblait néanmoins mal à l’aise. Au bout de longues minutes de réflexion, il a dû décider lequel des frères Blanquart allait poursuivre l’aventure. C’est finalement Victor qui a été élu comme le grand vainqueur de cette épreuve. Le cadet a donc battu l’aînée.

Si les deux apprentis avaient montré un caractère très fort depuis le début, Louis a véritablement fondu en larmes à l’annonce de son échec. Mais ce qui a le plus surpris Philippe Etchebest, ce sont les mots prononcés par le jeune homme. Loin de se lamenter sur son sort ou de faire preuve de jalousie, ses larmes étaient plutôt une manifestation de son émotion. Avec une voix éraillée, le plus âgé des frères a tenu à avoir en premier une pensée pour son cadet : “ Ça me touche beaucoup qu’il continue ” a déclaré le jeune cuisinier,” J’espère que tu vas aller au bout “.

Cette solidarité a semblé faire vaciller le géant au grand cœur. Malgré sa stature et son air parfois sévère, Philippe Etchebest n’en menait pas large après ces déclarations. Le célèbre chef de cuisine, doublement étoilé et meilleur ouvrier de France était lui aussi très ému par ce respect et cet amour fraternel.