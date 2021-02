Philippe Etchebest: Ses révélations inédites sur son fils adoptif de 16 ans ! découvrez son l’histoire

Derrière son caractère bien trempé, Philippe Etchebest est aussi un papa au cœur tendre. En 2005, le chef étoilé de M6 a adopté avec son épouse son fils au Mexique. Depuis, sa vie a basculé.

Âgé de 54 ans, le chef cuisinier a rencontré son épouse Dominique en 1994. Il leur a fallu onze ans pour adopter leur fils Oscar-Louis au Mexique. Un long parcours du combattant que n’est pas prêt d’oublier Philippe Etchebest. A l’époque, l’enfant n’avait que quinze mois ! Mais aujourd’hui, le jeune homme est âgé de 16 ans.

View this post on Instagram A post shared by Philippe Etchebest (@chef.etchebest)

Le célèbre animateur n’est pas que coup de gueule et yeux noirs. Il peut aussi se montrer tendre et compatissant. En effet, il a fait quelques révélations à propos de sa progéniture. D’habitude réservé sur sa vie privée, le restaurateur bordelais s’est confié dans l’émission Objectif Top Chef. L’adoption de son fils a en effet transformé sa vie. Et c’est en recevant un candidat lui-même adopté par ses parents, Théo, en novembre 2019, que Philippe Etchebest n’a pas pu s’empêcher de parler de sa propre expérience.

« Normalement, je suis assez pudique sur ce sujet.”

Le chef au col bleu-blanc-rouge avait été bouleversé par ce candidat de 21 ans. Théo avait raconté avoir été adopté à l’âge d’un an et demi. Devant les caméras, Philippe Etchebest avait alors les larmes aux yeux. Le présentateur s’était alors confié à ses parents : « C’est dur, c’est compliqué, mais c’est une belle aventure. Pour nous, c’était long ! De l’agrément jusqu’à la fin, ça a duré cinq ans. Cinq ans ! »

Conscient de s’être laissé aller, il avait dit ensuite, en voix off : « Normalement, je suis assez pudique sur ce sujet. Je n’ai pas vraiment pour habitude d’en parler, mais j’avoue, de les voir ces trois-là, ça touche une corde sensible chez moi. Difficile de ne pas être ému. »

Mais quatre ans plus tôt, le restaurateur avait déjà abordé le sujet dans son autobiographie, intitulée Je ne lâche rien, et parue en 2015. « Un coup de fil de l’ambassade du Mexique, qui confirmait, après des années d’attente, que Dominique et moi allions pouvoir adopter un petit garçon ! Je vous laisse imaginer la force explosive de ce cocktail d’émotions« , avait-il expliqué, partageant sa joie de devenir père par adoption. Pour lui, ce fut tout simplement dans une « journée inoubliable« .

View this post on Instagram A post shared by Philippe Etchebest (@chef.etchebest)

« La dimension émotionnelle de cette journée avait été d’autant plus inoubliable que, trente minutes avant le combat de Monshipour, j’avais reçu un coup de fil de l’ambassade du Mexique, qui confirmait, après des années d’attente, que Dominique et moi allions pouvoir adopter un petit garçon ! Je vous laisse imaginer la force explosive de ce cocktail d’émotions.« , avait-il ensuite ajouté.

Les jurés préférés des Français dans #TopChef :

1 Philippe Etchebest

2 Cyril Lignac

3 Thierry Marx

Source : Yougov / Télé Câble Sat pic.twitter.com/IBJ1lORQ5s

— Médias France (@MediasFrance) February 11, 2021

“J’assiste à tout ses entraînements de rugby.”

« J’essaie d’être assez ferme, mais surtout le plus juste possible.”, dit-il en parlant de l’éducation qu’il donne aujourd’hui à son fils Oscar-Louis. “Je ne suis évidemment pas aussi présent que je le souhaiterais, mais quand je suis là, j’y suis à 100%. J’assiste à tout ses entraînements de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s’il n’aime pas trop car je manque parfois un peu de patience ! C’est mon défaut. Comme tout le monde, je fais certainement des erreurs, mais j’essaie d’être le meilleur père possible. », poursuit-il ainsi.

Une notoriété très pesante dans son quotidien

Mais ce père de famille doit lutter au quotidien contre un problème bien particulier : sa notoriété. « La première année, ça fait son petit effet. On est content, on bombe le torse », a-t-il récemment expliquer. « Mais ça m’a vite passé parce que c’est pesant surtout pour les gens qui vous entourent. Je m’en suis vite aperçu. C’est très dur. » En l’occurence, son fils et sa famille en ont beaucoup souffert.

Il peut compter sur son épouse et sur son fils

Philippe Etchebest a donc voulu protéger ses proches. Pour cela, il a donc fallu se refermer sur soi. Pourtant, le chef est plutôt une personnalité extravertie. Mais il a du se refuser « à aller vers les gens« . Le restaurateur bordelais a en effet fait le choix de s’appuyer « sur une bonne stabilité, être bien dans sa tête, avoir un entourage sein, pour ne pas partir en vrille« . Grâce à son fils adoptif, Oscar-Louis, mais aussi à sa femme Dominique, il a trouvé la force pour surmonter cette épreuve. Au sein de la rédaction de LDpeople, on lui dit tou simplement bravo !