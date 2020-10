Philippe Etchebest, son épouse Dominique le prévient: “un jour ton corps t’arrêtera”

Philippe Etchebest se confiait récemment au magazine Télé 2 semaines. Il évoquait alors ses diverses activités et tout le temps qu’il y consacre. Evidemment, vous aurez deviné que le chef étoilé n’est pas du genre à se ménager. Cependant, son épouse qui le soutien dans toutes ses entreprises, le met en garde. Philippe Etchebest est heureux de l’avoir à ses côtés pour le rappeler au calme. Mais il le sait, il ne pourra jamais arrêter de se battre. Pour lui, rien n’est jamais acquis et la lutte fait partie de la vie. Les détails de son entretien dans la suite de cet article.

Philippe Etchebest est un vrai lion

Philippe Etchebest est connu pour avoir un fort caractère. Il participe à de nombreuses émissions culinaires ou affiliées à la restauration à la télévision. Ses fans savent pertinemment qu’il est une personne qui se donne à fond dans tout ce qu’il entreprend. La demi-mesure ne convient pas au chef cuisinier. De retour dans Objectif Top Chef sur M6, c’est l’occasion de discuter avec les journalistes de Télé 2 semaines. Les fans du restaurateur pourront notamment apprendre que Philippe Etchebest ne partage pas sa vie qu’entre la cuisine et la télévision. En effet, il est aussi un musicien, plus précisément batteur mais aussi un boxeur. Encore donc deux passions qui doivent être extrêmement fatigantes quoi qu’elles permettent certainement à Philippe Etchebest de se défouler.

Ses combats sont menés pour ceux qu’il aime

Tous les fans du cuisinier se demandent alors dans quel état le chef serait si il ne pouvait pas accorder de temps à ses passe-temps. Lui qui a toujours l’air de vouloir dévorer un ours. Toujours vaillant et toujours à 200% dans ce qu’il entreprend, Philippe Etchebest ne laisse même pas la pandémie lui mettre des bâtons dans les roues. En effet, il va devenir le porte-parole de sa profession grâce à sa notoriété. Plusieurs fois, se rendant sur des chaînes de télévision publiques, le restaurateur va demander au gouvernement d’agir pour protéger les commerces comme le sien de la fermeture. Une fermeture qui devient inévitable pour un bon nombre d’entre eux.

Philippe Etchebest raconte également, dans les colonnes de Télé 2 semaines, que son épouse est très proche de lui. Complices, ils se connaissent pas cœur. Aussi, Dominique lui demande régulièrement de se ménager. Elle ajoute également que si il ne le fait pas lui-même, son corps finira par lui mettre des freins. Alors, Philippe Etchebest explique pourquoi, malgré les conseils de son épouse, il ne parvient pas à se ménager. Le restaurateur pense à son fils de 17 ans, Oscar-Louis, et au modèle qu’il veut lui transmettre. Celui d’un homme qui se bat pour ses valeurs et ses convictions. D’une personne volontaire, dynamique et déterminée qui ne considère jamais qu’une chose est acquise.