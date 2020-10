Philippe Etchebest “Top Chef”: irrité et très agacé par l’amie insupportable d’une candidate

Philippe Etchebest a lancé le top départ de son casting. Les candidats en lice espèrent intégrer sa brigade dans la prochaine saison de Top Chef. Parmi les prétendants, il recevait donc la jeune Léa, venue accompagnée d’une amie. Et plutôt mal accompagnée…

Chaque saison, c’est la même sauce qui prend pour Top Chef. Philippe Etchebest choisit les meilleur ingrédient pour sa brigade. Il motive les éléments les plus courageux à tenter l’aventure et à passer le casting Objectif Top Chef. Léa s’est lancé pour cette édition 2020. Mais son amie était là pour l’épauler.

Léa prête à séduire les papilles d’Etchebest pour bâtir son “empire culinaire”.

Ce jeudi 22 octobre, pour séduire les papilles de Philippe Etchebest, Léa a concocté une entrée au printemps, composée d’une ballottine de volaille. Elle devait ainsi rafler plus d’étoile que son concurrent, Pierre Gagnaire, afin de bâtir son “empire culinaire”. Allait-elle ainsi convaincre le cuisinier installé à Bordeaux ?

Philippe Etchebest: “Vous allez être tellement fier de l’avoir dans votre brigade.”

Comme chaque candidat, Léa était venue avec un proche, en l’occurence une amie nommé Lualna. Après un long silence, le verdict de l’ancien rugbyman tombe enfin : « C’est propre, c’est net, il n’y a rien à dire. C’est une belle assiette ! » Folle de joie, Lualna prend ses aises. « Vous allez être tellement fier de l’avoir dans votre brigade ». Comme elle n’obtient aucune réponse de Philippe Etchebest, Lualna renchérit « Vous allez être surpris par l’assiette et par le goût chef ». Grave erreur !

“Ça y est, elle s’est calmée la copine ?”

« AAAAAH mais c’est bon ! Arrêtez là OH ! On ne peut pas goûter tranquillement là ? », a-t-il fini par lâcher. On ne pouvait pas être plus clair ! « Ça y est, elle s’est calmée la copine ? Je peux goûter ? » pouvaient même entendre les téléspectateurs en voix off ! Philippe Etchebest, faut pas le chercher !

Philippe Etchebest est coutumier des coups de gueule. Récemment, c’est directement au chef d’Etat qu’il s’en est pris. Le restaurant s’est montré très inquiet du couvre-feu instauré dès 21 heures dans de nombreuses villes. Préoccupé du sort des restaurateurs, il a tiré la sonnette d’alarme : « Pourquoi on demande aux restaurateurs de fermer ? On peut aller dans les écoles, on peut aller dans les supermarchés, on peut aller partout, il n’y a pas de problème… Mais chez nous, il y en aurait ? », déclarait-il en septembre dernier.