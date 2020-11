Philippe Etchebest: tout savoir sur Oscar-Louis, le fils adoptif du chef !

Le 22 novembre dernier, le chef Philippe Etchebest était l’invité de l’émission 20h30, le dimanche, présenté par Laurent Delahousse. L’homme s’est beaucoup livré. L’occasion d’en savoir un peu plus sur la vie de famille de ce cuisinier très médiatique.

Vedette des émissions Top Chef, Objectif Top Chef mais aussi, Cauchemar en cuisine, le chef Philippe Etchebest apparaît très dur face aux participants ! Si le chef est plutôt impressionnant, il est aussi un vrai père attentionné avec son fils. Philippe Etchebest vit en couple depuis 1994 avec sa femme Dominique. Après 9 années d’idylle, les deux tourtereaux ont décidé de devenir parents en adoptant un petit garçon âgé à l’époque de quinze mois, Oscar-Louis. Pudique concernant sa vie intime, c’est dans son autobiographie, Je ne lâche rien, parue en 2015 que le chef étoilé.

Un père comblé

Il avait exprimé son bonheur d’être devenu père en indiquant : « Un coup de téléphone de l’ambassade du Mexique, qui indiquait, après des années d’attente, que Dominique et moi allions pouvoir adopter un petit garçon ! Je vous laisse imaginer la force explosive de ce cocktail d’émotions. » Si Oscar-Louis est actuellement âgé de 16 ans, Philippe Etchebest est encore très touché en se remémorant ce combat que sa femme et lui ont affronté pour être parents.

Philippe Etchebest bouleversé

En novembre 2019, le célèbre cuisinier avait été très ému en faisant la connaissance de Théo, un garçon de 21 ans adopté à l’âge d’un an et demi, sur le plateau d’Objectif Top Chef. A deux doigts de fondre en larme, c’est avec les parents du participant qu’il avait confié : « C’est dur, c’est compliqué, mais c’est une belle aventure. Pour nous, c’était long ! De l’agrément jusqu’à la fin, ça a duré 5 ans. 5 ans ! » À la fin de ce moment, il terminait : « Habituellement, je suis assez pudique sur ce sujet. Je n’ai pas vraiment pour manie d’en parler, mais j’avoue, de les voir ces trois-là, ça touche une corde sensible chez moi. Difficile de ne pas être ému. »

Un père exemplaire

En 2015, tandis que son fils n’était âgé que de 10 ans, le chef s’était épanché auprès du magazine Gala sur sa fonction de père. Si le cuisinier très médiatique est très occupé par son activité professionnelle et ses sollicitations médiatiques, il indiquait : « Je ne suis évidemment pas aussi présent que je le voudrais, mais lorsque je suis là, j’y suis à 100%. J’assiste à tous ses entraînements de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s’il n’aime pas trop, parce que je manque parfois un peu de patience ! C’est mon défaut. Comme tout le monde, je fais certainement des erreurs, mais j’essaie d’être le meilleur papa possible. » Heureux, il enchaînait : « Je m’efforce d’être un père présent et attentif… D’autant que mon fils fonctionne plus aux câlins ». Un beau témoignage de père !