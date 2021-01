Philippe Etchebest très en colère: il interpelle directement Emmanuel Macron et met en cause Olivier Veran

Ce lundi 4 janvier, Philippe Etchebest a une fois de plus fait part de sa véritable colère. En effet, le gouvernement vient d’annoncer récemment l’impossibilité de la réouverture des restaurants ce 20 janvier 2021. Dès lors, le célèbre chef de cuisine prend la parole pour crier son exaspération. Face au micro de RTL, Philippe Etchebest n’hésite pas à employer des mots très durs. Pour lui, plus personne n’est aux commandes de cet état ! Il se demande même comment est dirigé ce pays ! LD People revient sur cette déclaration fracassante.

Philippe Etchebest : il interpelle directement Emmanuel Macron

Un véritable ras-le-bol

Depuis plusieurs mois, Philippe Etchebest crie véritablement sa colère et son inquiétude. En raison des nombreuses mesures mises en place concernant la restauration, il craint que toute la profession ne connaisse des années difficiles. D’ailleurs, il n’avait pas hésité à prédire la fermeture d’un grand nombre d’établissements dans les prochains mois. Malgré les aides de l’État, le secteur connaît en effet une grave crise qui sera difficile à surmonter. Dès lors la profession espérait véritablement pouvoir rouvrir en cette fin du mois de janvier.

Pourtant la récente annonce du gouvernement et d’Olivier Véran le ministre de la Santé a véritablement jeter un coup de froid sur les espoirs des professionnels de la restauration. Philippe Etchebest décide donc de prendre la parole face aux journalistes de RTL. Et pour lui, c’est véritablement la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il craint véritablement que la catastrophe arrive à grands pas. LD People revient sur cette interview qui a le mérite d’être très franche.

” C’est quand même lui le patron “

En réalité, Philippe Etchebest avait très peu d’espoir. Car il se doutait que malgré les annonces, les restaurants n’avaient que très peu de chance de rouvrir ce mois-ci. Car c’était tout à fait prévisible selon lui. ” Aucune surprise pour moi avec tout ce qu’il se passe aujourd’hui, les fêtes, c’est évident qu’on ne pouvait pas être rouvert le 20 janvier ! “. Mais son analyse ne s’arrête pas là. Ainsi, le chef étoilé décide de s’adresser directement au président de la République. Il s’interroge sur ces prises de décision qui selon lui n’ont aucune logique. Pire, il se demande qui est véritablement le patron. ” Qui dirige le pays ? Je me pose la question. C’est quand même lui le patron, c’est le boss, faut qu’il tape du poing sur la table (…). Les prises de décisions des ministres, tout cela n’a pas de sens, ce n’est pas logique “.

Ainsi, le célèbre présentateur de Top Chef met véritablement en cause Olivier Véran, le ministre de la Santé. Selon lui, il n’a pas pris la mesure des événements. Et surtout, le ministre en charge de ce dossier n’a pas eu le courage de dire aux Français de rester chez eux. Dès lors, il faut aujourd’hui payer les conséquences de ces décisions plus que contradictoires. Pour Philippe Etchebest, ce n’est pas aux restaurateurs de payer l’addition de cette mauvaise gestion. Car la facture est beaucoup trop lourde ! Car si les prédictions de Philippe Etchebest sont exactes, une véritable tornade risque de s’abattre sur ce métier qui emploie des dizaines de milliers de personnes en France. Heureusement, il est vrai que les aides existent. Mais seront-elles suffisantes pour endiguer une véritable tornade ?