Philippe Etchebest: très énervé, totalement à cran, s’en prend violemment à Laurence Ferrari

Philippe Etchebest était sur le plateau de Laurence Ferrari dans la matinale de Cnews, ce mercredi 25 novembre. Le mythique chef médiatisé a fait par de la grande détresse des restaurateurs puis s’est soudainement énervé contre la journaliste.

Il est à bout ! Depuis le début de la crise de la Covid-19, le célèbre restaurateur se fait le porte-parole des restaurateurs en colère.

Le héros de Top Chef et de Cauchemar en cuisine relaie la détresse des personne qui travaillent tout comme lui, dans ce secteur qui est la plus en crise en ce moment.

Et même si Ce mardi 24 novembre, le président Emmanuel Macron s’est adressé aux Français au cours d’une nouvelle allocution, les restaurants et bars ne pourront rouvrir que mi janvier, en dernier dans le programme de reprise des commerces. Il ne rouvriront donc pas pour les fêtes, ce qui est une grande déception et pour le secteur qui fait une grande partie de son chiffre d’affaires à ce moment là de l’année.

Un nouveau coup de massue pour Philippe Etchebest !

Puis il a évoqué son cas personnel et le ton est monté !

Laurence Ferrari a ensuite demandé à Philippe Etchebest comment il comptait se « réinventer », et tout a dérapé à ce moment-là.

Très agacé par la question, ce dernier est soudainement parti dans une colère noire.

“J’ai horreur de ce mot ! J’ai horreur de ce mot ‘réinventer’, a-t-il lancé, face à la journaliste très surprise. On ne se réinvente pas, on s’adapte. On fait preuve de résilience, on essaye de trouver des solutions. On fait un métier de restauration, qui se veut convivial, un métier de passion. On crée un lien social, on fait à manger. Se réinventer, ça veut dire quoi ? Non, on s’adapte, mais il faut quand même trouver des solutions rapidement et qu’on rouvre vite !”