Philippe Etchebest, très inquiet et en colère, donne son avis très tranché sur un 3ème confinement

Interviewé ce mardi 29 décembre par Sud Radio, Philippe Etchebest était plutôt sur les nerfs. En effet, le célèbre chef avoue n’avoir quasiment aucun espoir pour la réouverture des restaurants en janvier. Car selon son analyse, les conditions exigées par le gouvernement pour que l’activité reprenne ne sont pas remplies. Alors, le présentateur de Top Chef ne se fait pas d’illusion. Pour lui, il n’y a aucun optimisme à avoir. Mais il met en garde les dirigeants français, ils ont grand intérêt à soutenir la profession. LD People revient sur les déclarations fracassantes du chef étoilé.

Philippe Etchebest : ” On va vers un troisième confinement “, il en est convaincu

Près de 9 mois de lutte

Dès l’annonce de la fermeture des établissements de restauration, Philippe Etchebest était monté au créneau. Bien évidemment, il comprend les mesures de précaution envers cette pandémie qui fait de nombreuses victimes. Il est également d’accord que certaines règles doivent être mises en place afin de protéger la population. Pourtant, la gestion de la crise par le gouvernement ne semble pas lui paraître judicieuse. Pour lui, ouvrir et fermer successivement les établissements est un non-sens. Pire, cela crée une situation encore plus compliquée pour les petites entreprises qui ne savent plus sur quel pied danser.

Dès lors, Philippe Etchebest a beaucoup de mal à cacher sa colère. De plus, malgré l’annonce de réouvrir les restaurants le 20 janvier prochain, le célèbre chef n’y croit qu’à moitié. Car au vu de l’augmentation des cas de covid-19, cela lui semble impossible. En effet, les derniers chiffres parlent de 10 000 à 15 000 nouveaux cas chaque jour. Alors que les autorités souhaiteraient limiter la contagion à 5 000 personnes quotidiennement pour envisager un retour à la normale. LD People revient donc sur les prédictions de Philippe Etchebest pour ce début d’année.

Un avis très tranché

Au micro de Sud Radio, Philippe Etchebest s’est montré extrêmement clair. Pour lui, il sera véritablement impossible de reprendre une activité normale. ” Je l’ai déjà dit il y a plusieurs semaines, mais je ne m’attends pas ce que les restaurants rouvrent le 20 janvier, c’est une évidence. Je ne comprends pas, mais après, il faut faire preuve de logique : à chaque fois, au retour de vacances, il y avait un pic de l’épidémie ! Là, on voit déjà qu’avant même les vacances, il y avait déjà une montée des contaminations. Inévitablement, on va repartir vers un autre confinement. C’est évident, je ne suis pas médecin, mais au moins on ne pourra pas nous accuser, nous les restaurateurs, d’être responsable de cette troisième vague “.

Avec cette analyse, Philippe Etchebest semble donc très pessimiste. Il demande donc au gouvernement de prendre ses responsabilités. Ainsi, il souhaite que des aides financières conséquentes soutiennent toutes les entreprises du secteur. Déjà au mois de mai dernier, le célèbre animateur de Top Chef avait annoncé la couleur. 30 à 40 % des restaurants vont définitivement fermer leurs portes si le scénario se répète et si rien ne se passe. Et se sont ainsi donc des dizaines de milliers d’emplois qui seront perdus. Philippe Etchebest est donc toujours colère et surtout très inquiet pour une profession qui fait vivre un grand nombre de personnes directement ou indirectement !