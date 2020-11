Philippe Etchebest: Une fillette de 7 ans ruine les chances, les espoirs de son papa dans Objectif Top Chef

Dans l’émission de ce jeudi 12 novembre, un candidat de “Objectif Top Chef” a été mis en difficulté par sa propre fille, venue pour le soutenir. Explications.

Andréa proche de faire éliminer son père à cause d’une bourde

On connaît tous l’adage, “la vérité sort de la bouche des enfants“, et bien Emeric l’a appris à ses dépens. En effet, alors qu’il se présentait à l’émission “Objectif Top Chef“, Philippe Etchebest a utilisé sa fille Andréa pour savoir de quoi était capable son papa et il faut dire que la petite fillette n’a pas eu la langue dans sa poche. Si elle n’a eu aucune hésitation pour dire que son papa avait totalement “la carrure pour faire ce concours” et qu’il pouvait largement “intégrer” la brigade du chef, elle ne s’est pas mouillée entièrement.

VIDEO Objectif Top Chef : une fillette de 7 ans ruine les espoirs de son père devant Philippe Etchebest https://t.co/v3zpmiPP35 pic.twitter.com/zYYxz9FilJ — Voici (@voici) November 12, 2020

Lorsque Philippe Etchebest demande à Andrea “Tu crois qu’il est capable de gagner Top Chef ?“, la fillette n’est pas certaine de sa réponse : “Ah ça c’est pas sûr ! “. Evidemment, comme à son habitude le chef se montre impitoyable, et lorsqu’un candidat n’est pas sûr de pouvoir gagner, ça ne sert à rien de continuer l’aventure : “Allez on va s’arrêter là, s’il est pas capable de gagner Top Chef, ça ne m’intéresse pas”. Heureusement pour le papa, la blague n’aura été très longue et il aura même étoiles pour son plat, qui lui permettra de se qualifier pour la battle du jour.

Philippe Etchebest en colère contre le gouvernement

Si son émission “Objectif Top Chef” cartonne tous les jours sur M6, Philippe Etchebest a plus de mal avec ses restaurants. En effet, suite à l’annonce de la fermeture des bars et des restaurants, le chef est dans une grande colère : “Il y a énormément d’entreprises qui n’ont droit à aucune aide ! […] Moi, j’ai zéro aides, j’ai 55 employés et la limite est à 50, je ne suis pas éligible, j’ai zéro aides, et j’ai 70 000 euros de frais fixes tous les mois” commence-t-il par dire.

La grosse colère de Philippe Etchebest contre le gouvernement: “C’est explosif, les gens craquent” | via @RMCinfo https://t.co/1h4COcGyFF — Patrick Macgoohan (@Jerlem3) November 14, 2020

Il poursuit son propos ensuite en expliquant que pleins de restaurateurs devront mettre la clé sous la porte à cause des décisions prises par le gouvernement : “Il y en a plein qui vont fermer, c’est une évidence, il y en a plein qui vont crever là, et je peux vous dire que la situation est explosive ! Avec les remontées du terrain, le discours du premier confinement n’est plus le même aujourd’hui. Les gens n’en peuvent plus, ils sont en train de craquer ! C’est des familles entières en danger !”. Voilà qui est dit.