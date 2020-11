Philippe Etchebest: une “mise à mort” annoncée, Cyril Lignac “prêt” à l’aider et relever le défi sur M6?

Deuxième confinement oblige, les chaînes de télévision planchent sur une programmation ad hoc. M6 prépare déjà le retour de l’émission Tous en cuisine. En printemps dernier, Cyril Lignac avait cartonné avec ce direct “spécial quarantaine”.

En mars dernier, les chaînes ont été prises de court. Il leur a fallu quelques semaines pour s’ajuster à cette nouvelle vie en quarantaine. Elles ont sorti de leurs grilles de nombreuses émissions. Mais elles ont également réussi à concocter des programmes réjouissants. On pense notamment à Tous en cuisine, présenté en direct par Cyril Lignac.

Tous en cuisine peut se targuer d’être la réussite télévisuelle du premier confinement. Chaque soir, le chef cuisinier aveyronnais a réuni 2,1 millions de téléspectateurs. Sa meilleure audience monte à 2,5 millions, une audience record pour M6 sur cette tranche horaire depuis 6 ans.

Cyril Lignac « prêt » à relever le défi

Le concept n’a rien de compliqué : Cyril Lignac accompagné de Jérôme Anthony invite des célébrités mais aussi des anonymes à cuisiner chaque soir deux recettes. Le succès a tellement surpris les patrons de M6 qu’ils ont décidé de programmer à nouveau pendant les vacances d’été, en plein mois d’août, ce divertissement culinaire. Malheureusement, les audiences n’ont pas suivi. Preuve que Tous en cuisine est bel et bien une émission “spécial confinement”.

Pour le moment, c’est Objectif Top Chef qui régale les papilles des téléspectateurs sur M6. Pour cette 6eme saison, M6 se félicite de compter 9% du public. Mais à l’issue des 6 semaines de compétition, la chaîne devrait programmer pour la 3eme fois cette année Tous en cuisine. Sur Twitter, Cyril Lignac s’est déjà dit “prêt” à relever le défi. Faute de restaurants, les Français pourront quand même découvrir des recettes de grands chefs !

Philippe alerte les médias

La fermeture des restaurants, Philippe Etchebest a du mal à l’accepter. Ca reste en travers de la gorge. Le coach de M6 a pris la parole dans de nombreux : ce second confinement aura un impact fatal dans le secteur de la restauration. Au micro de France Info, le chef étoilée n’y va pas par quatre chemin : « C’est un coup de grâce, c’est une mise à mort ».

Philippe Etchebest regrette d’avoir fait autant d’effort : depuis le début de la crise “on ne fait que s’adapter”, explique le chef cuisinier. “Depuis début, on a appliqué des protocoles qui sont extrêmement bas, qui coûtent effectivement. Et aujourd’hui on ferme. On a fait tout ce qu’il fallait faire et maintenant on ferme. Donc c’est quand même terrible.”

Le restaurateur bordelais anticipe “un chômage de masse” dans la restauration. “Il faut privilégier la santé. J’entends. C’est terrible ce qui arrive. Mais au-delà, il va y avoir des dégâts graves”, estime Philippe Etchebest. Il pointe notamment du doigt les aides débloquées par le gouvernement qui “ne suffisaient pas”. A présent, se pose la question, d’après lui, s’il y aura “suffisamment d’aide pour aider les entreprises à sortir la tête de l’eau. Moi, j’ai un doute”.