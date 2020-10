Philippe “L’amour est dans le pré”: les internautes sous le choc par son hygiène dévoilée

Lors du dernier épisode de L’Amour est dans le Pré, diffusé ce lundi 26 octobre, Philippe s’est préparé pour accueillir Florence, sa prétendante. Mais l’hygiène de l’agriculteur a fait bondir de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Explications.

Les internautes critiquent l’hygiène de Philippe

Le lundi 26 octobre, les fans de “l’amour est dans le pré” ont pu assister à l’arrivée de Florence chez Philippe. Si à première vue, il n’y a rien a signaler, lorsque le candidat commence à faire sa toilette, tout s’écroule. En effet, l’homme a été filmé dans sa salle de bain pendant son brin de toilette du matin, brin de toilette qui pose problème. Ne se passant qu’un gant de toilette sur le visage et sur le cou et déclarant : “On va essayer de se faire beau pour ne pas la faire fuir quand même ! Pas dès le premier jour. On va prendre le temps de se découvrir parce qu’on n’est plus des gamins”, il a choqué de nombreux internautes.

Philippe est écolo… surtout avec l’eau de la douche! 😂 #ADP — Lalla Mounya (@lalla_mounya) October 26, 2020

Sur les réseaux sociaux, les fans de l’émission n’ont pas hésité une seule seconde a reprendre Philippe sur son hygiène de vie : “Et donc pour Philippe, les grands jours c’est la toilette de chat au gant… J’imagine les autres jours”, “Mais qui se lave encore comme Philippe ? Je me revois dans la caravane de mes grands parents en 1987“, Y a des endroits qui n’ont pas dû voir du savon depuis longtemps…” ou encore “Philippe est écolo… surtout avec l’eau de la douche !” pouvait-on notamment lire.

Philippe est prêt à construire quelque chose avec Florence

Malgré cet épisode douteux sur l’hygiène, Philippe espère qu’il pourra construire quelque chose avec Florence. Il faut dire que tout avait bien commencé lors du speed-dating. L’agriculteur et l’hôtesse d’accueil de 58 ans s’entendent très bien dès le départ et d’ailleurs se sont très vite tutoyés pour détendre l’ambiance. Après un bon moment de rigolade, d’émotions, le candidat a invité sa prétendante à la ferme :“Je suis très ravi de t’avoir rencontrée, en espérant que ça marche, que tu viennes dans ma région, et qu’on se rapproche”.

“l’amour est dans le pré” #ADP : une seule lettre pour Philippe, mais l’émotion est au rendez-vous (vidéo) https://t.co/nyFlhY7udI pic.twitter.com/X7eHMI39ji — Coulisses de la TV (@coulissestv) October 14, 2020

Une invitation que Florence accepte avec joie, lui expliquant même adoré vivre avec des animaux. Une réponse qui émeut l’éleveur, qui a du mal à trouver ses mots ensuite. En effet, ce dernier est tellement submergé qu’il n’arrive plus a exprimer ses sentiments sur cette “très belle rencontre“. D’ailleurs, lorsque Karine Le Marchand rejoint Philippe et sa prétendante, ce dernier fond en larmes : “C’est quand même émouvant”. Espérons que l’alchimie entre les deux perdurera tout au long de l’aventure. Affaire à suivre.