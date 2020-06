Pholien « Koh-Lanta » dézingue violemment Claude les internautes ripostent brutalement

Pholien: Koh-Lanta s’offre une saison mémorable. Les fans sont servis avec des aventuriers plus que jamais à la hauteur des éprouves. Surtout avec Claude, le chouchou des fans de Koh-Lanta. En effet, il rafle toutes les mises et réussit à épater à chacune des épreuves qui est proposée aux aventuriers. Pourtant, certains des aventuriers éliminés n’apprécient pas Claude. C’est le cas de Pholien qui ne se gêne pas pour s’exprimer à ce sujet sur les réseaux sociaux. Mais c’était sans compter sur les fans de Claude, attentifs et prêts à défendre leur candidat favori. De quoi marquer à nouveau l’histoire de Koh-Lanta avec une polémique sur les réseaux sociaux.

Koh-Lanta anime les passions jusqu’au dénouement finale de l’émission

Koh-Lanta a fait couler beaucoup d’encre sur internet cette année. Denis Brogniart lui-même n’en revient pas d’un tel engouement. Il est pourtant convaincue de la qualité du programme qu’il présente depuis près de 18 ans. Mais il avoue volontiers que cette saison de Koh-Lanta est exceptionnelle. Il s’agit de voir s’affronter des nouveaux aventuriers aux côtés d’anciens qui ont déjà participé sans jamais gagner. C’est le cas de Claude qui a déjà tenté sa chance en 2010 et en 2012. Et il ne compte pas rester aux portes de la victoire cette fois. Il est en finale aux côtés de Naoil et de Inès. L’épreuves des poteaux va s’avérer mythique. Les fans de Koh-Lanta espèrent tous voir gagner Claude, qui le mérite le plus selon eux.

Mais les réseaux sociaux ne sont pas unanimes sur son amour pour Claude. En effet, il faut compter sur Pholien pour montrer à Claude qu’il a aussi des défauts. Pholien est l’aventurier qui est parti le premier de l’île. Depuis, il suit les aventures de ses camarades à la télévision et fera son retour dans le jury final. Et apparemment, il ne fait pas partie des fans de Claude pour la victoire. Sur son compte Twitter, un mot de trop sur le candidat préféré des fans de Koh-Lanta lui vaut de se faire remettre à sa place par des dizaines de messages. En effet, personne ne critique impunément celui que les fans de Koh-Lanta appellent « King Claude ».

Pholien attaque Claude et ses fans montent au créneau

La polémique commence sur Twitter. C’est le théâtre privilégié des disputes en ligne entre tous les réseaux sociaux. Car sur twitter tout le monde donne son avis sur tout. Et il n’est pas rare que les mots dépassent la pensée. Pholien a quant à lui bien réfléchis avant de partager son sentiment. Car il indique immédiatement savoir que sa réflexion risque de déplaire aux fans de Koh-Lanta. Mais cela ne le prive pas de la partager à tous et de s’exposer aux défenseurs de Claude.

Pholien voulait partager son point de vue quant à l’attitude de Claude sur l’épreuve d’orientation. Il s’agit de la dernière épreuve avant celle des poteaux. Au départ de l’épreuve d’orientation, les aventuriers étaient cinq et ils ne sont maintenant plus que trois. Ce sont Alexandra et Moussa qui se sont vus éliminer. L’objectif de l’épreuve d’orientation de Koh-Lanta est de trouver sa balise en suivant des indications précises. Mais il ne faut pas que d’autres aventuriers puissent trouver votre balise avant vous. Pendant l’épreuve, Claude a encore une fois montré qu’il était un grand champion. En effet, en plus de réussir à trouver sa balise, il offre son aide à Moussa et à Alexandra pour les aider à trouver la leur. Et c’est que Pholien critique ouvertement.

Vous allez pas aimé mon post mais être trop grand donneur de leçon j’aime pas trop 🤷🏼‍♂️🙊 — Pholien Koh Lanta (@Pholienkohlanta) May 22, 2020

Un avis tranché sur Claude que Pholien ne pouvait pas garder pour lui

Car Pholien ne voit pas de l’altruisme dans l’attitude de Claude. Il remarque en réalité que c’est une tactique de jeu assez hypocrite. En cherchant avec eux leurs balises, Claude serait en fait en train de s’assurer qu’ils ne tombent pas sur la sienne. Au lieu d’aider sincèrement ses camarades, Claude serait en fait en train de protéger sa place. Cela aurait pu être pertinent si Claude n’avait pas déjà remporté l’épreuve précédente qui lui garanti une place directement en finale. C’est-à-dire que l’épreuve d’orientation était une formalité pour Claude. Mais cela ne l’a pas empêché de la mener à bien.

Les fans de Claude se déchaînent pour remettre Pholien en place

Pas moins de 150 personnes réagissent pour répondre à Pholien. Et les fans de Koh-Lanta ne sont pas tendres pour protéger Claude.

Il lui a simplement donné la monnaie de sa pièce, si c’est être “donneur de leçon” pour toi c’est que tu ne comprends RIEN. — Veronika P Guedes (@VeronikaOff) May 22, 2020

A chaque fois que tu parles Pholien c’est pour descendre Claude et ses amis…T’es super rancunier ! — Miister64 (@conord_jimmy) May 22, 2020

Claure restera inoubliable pour les leçons qu’il a donné, admirablement, à des faux-cul alors que toi, j’avoue que j’avais oublié que tu avais fait partit du décors de Koh-Lanta 😜😂 — Tornadeo (@AuroreTornadeo) May 30, 2020

Pour les fans de Koh-Lanta, le vrai vainqueur est déjà Claude alors que la finale n’est pas jouée

Pholien s’expose alors aux foudres des fans de Koh-Lanta. En critiquant ouvertement le candidat favori du public, Pholien s’attendait certainement à recevoir des remarques. Mais il est difficile de croire qu’il s’attendait à ce qu’autant de personnes prennent le temps de le remettre en place. En effet, les fans de Claude sont actifs sur les réseaux sociaux. Et ils sont prêts à faire de Claude un roi, un président, un héros. Impossible de laisser dire des méchancetés ou des critiques, même constructives, sur celui qu’ils apprécient tant et qui leur fait vivre un Koh-Lanta hors normes.