PHOTO Astrid Nelsia pose sous les palmiers, sans vêtements: Les internautes tombent raides dingues

Astrid Nelsia a partagé une sublime photo d’elle à la plage. Ce vendredi 22 janvier, les internautes l’ont ainsi découverte dans son maillot de bain deux pièces vert qui lui va à ravir. Ils n’ont pas perdu de temps à lui faire part de leur admiration pour son corps de rêve. La jeune femme profite en ce moment de ses vacances en République Dominicaine.

Attention, ce n’est pas le soleil qui en a ébloui plus d’un. Mais bien le charme de la ravissante Astrid Nelsia ! Loin de l’hiver parisien, la jeune femme a eu raison de partir pour Bayahibe. Cette petite ville se situe sur la côte sud de la République Dominicaine, dans les Caraïbes. Car ce n’est un secret pour personne : la starlette de la télé-réalité est une vraie globe-trotteuse. Si elle le pouvait, elle voyagerait tout au long de l’année car elle adore par-dessus tout découvrir de nouvelles contrées.

Ses vacances sur une plage de rêve

Ce mois-ci, elle a posé ses valises au bord d’une magnifique plage de sable fin. Au sein de la rédaction de LDpeople, on reconnaît que ça nous donne terriblement envie ! Et c’est donc en maillot de bain qu’elle passe ses vacances, pour le plus grand bonheur de ses fans. La jeune femme n’affiche en effet aucun complexe. Sur son compte Instagram, elle vient de partager deux clichés qui mettent en valeur sa silhouette. En effet, elle n’est vêtue que d’un tout petit maillot de bain vert deux pièces.

Liposuccion et implants : son corps est son business

A 25 ans, Astrid Nelsia reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Elle n’a aucun tabou. Et elle ne veut rien cacher. En octobre dernier, l’ancienne candidate des Princes de l’amour 4 avait même montré le résultat de son opération de chirurgie esthétique. Elle avait en effet réalisé une Supercharged BBL (Brazilian Butt Lift), une technique qui allie à la fois la liposuccion et les implants.

Astrid Nelsia : Gros buzz sur Instagram : plus de 69000 likes !

Rien d’étonnant à ce que la jeune influenceuse ait décidé de fonder son business sur sa plastique de rêve. Désormais, elle récolte ainsi un million d’abonnés sur son compte Instagram. Après son dernier post en date du 22 janvier, les commentaires ont été très nombreux. “Tu es super belle Astrid j’adore”, “Y’a pas à être belle comme ça”, “Trop fraîche”, pouvait-on ainsi lire parmi les messages de ses admirateurs. En plus des éloges qui n’ont pas tari, Astrid Nelsia peut se féliciter d’avoir reçu plus de 69 000 mentions j’aime en moins d’un jour. Un beau buzz pour la starlette !