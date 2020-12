PHOTO Brice (Koh-Lanta) est papa : sa chérie a accouché, son annonce très touchante !

Pour cette année, l’expérience Koh-Lanta, Les 4 Terres est terminée. Mais pour l’un des candidats, une aventure encore bien plus importante commence. En effet, Brice le finaliste de l’émission vient de vivre le plus beau jour de sa vie. Sur son compte Instagram, le jeune homme annonce qu’il est papa pour la première fois. Comme on peut s’y attendre, il est totalement sous le choc. Alors garçon ou fille ? Brice lève le voile. Cependant, LD People va plus loin… On vous révèle le prénom du bébé ! .



Brice : un rêve devenu réalité



Une longue et difficile attente



Depuis plusieurs semaines, l’événement était très entendu. Pourtant, Brice et sa compagne pensaient que la naissance aurait lieu vers les fêtes de Noël. Mais de toute évidence, le bébé était très pressé d’arriver dans ce monde. L’aventurier pensait en effet avoir encore un peu de temps devant lui. Ainsi, le mardi 8 décembre, il demande même à sa communauté d’ouvrir les paris sur le genre de l’enfant. Pour se faire, il poste également un joli cliché du joli ventre rond de sa compagne. Mais le même soir à 1 h du matin, les événements s’accélèrent.



Ainsi ses followers découvrent une nouvelle photo avec un sac préparé pour la circonstance. ” Je crois que quelque chose se prépare, un peu en avance “. Apparemment, il est grand temps de rejoindre l’hôpital. Mais cette naissance est attendue depuis longtemps. D’ailleurs, Brice semble même impatient. Déjà avant la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres, il parlait de cette arrivée. Car pour lui, une aventure se termine et une autre commence. C’est un véritable rêve qui se réalise. ” Je vais devenir papa pour la première fois. Je suis le plus heureux du monde “.



Tout s’est bien passé



Sur son compte Instagram, Brice peut enfin partager la grande nouvelle. Son enfant est né. Aussi, il dévoile si sa compagne vient d’accoucher d’un garçon ou une petite fille. Brice est l’heureux papa d’un garçon qui pèse 2,8 kg. Néanmoins, il n’a pas encore souhaité révéler le prénom de l’enfant. Dans un message, il rend hommage au courage de la maman. Et il rassure tout le monde, la mère et l’enfant se portent parfaitement bien. ” Cet ange de Noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier, la maman va bien, elle a été géniale “. Décidément, cette année 2020 se révèle très forte en émotion pour le jeune homme originaire de la Creuse. Après son parcours remarquable dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Brice s’apprête à vivre la plus grande expérience de son existence.



Car cette naissance, il l’attend depuis de longues semaines. Normalement, cette arrivée était prévue pour le 23 décembre. Mais dans la vie, comme dans Koh-Lanta, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Dès lors, il faut faire face aux éléments. Très rapidement, Brice a reçu un grand nombre de messages de félicitations ; sa communauté est très heureuse pour lui. Ainsi, le papa et la maman peuvent maintenant profiter de cet enfant dont on ne connaît pas encore le prénom. Enfin pas tout à fait… Car LD People a mené l’enquête… En recherchant un peu, il existe un message de la production de Koh-Lanta qui semble percer le mystère ! En effet, Adventure Line Productions a envoyé un message de félicitations à Brice en souhaitant la bienvenue au petit… Maël !