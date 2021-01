Photo inédite : Denis Brogniart a relevé un challenge risqué afin d’épater ses enfants!

Denis Brogniart s’est révélé il y a 20 ans de cela dans « Koh-Lanta ». Depuis, l’animateur est devenu un visage emblématique de l’émission dont la dernière saison s’est terminée le 14 décembre dernier. Mais ce que l’on ne savait pas, c’est qu’il est bien plus qu’un animateur ! En effet, celui qui a toujours encouragé les candidats a bien le goût de l’aventure. Un trait de caractère qu’il nous dévoile récemment dans une publication sur Instagram.

Le dernier cliché de Denis Brogniart n’a toutefois pas le calme qu’on lui connait. Les internautes ont d’ailleurs eu un avis tranché face à ce challenge que l’l’animateur s’est lancé il y a quelques jours. Et ses explications n’ont pas manqués de faire encore plus de commentaires de la part de ses followers. On vous dévoile pourquoi !

Denis Brogniart: Des vacances bien méritées !

L’année a été particulièrement difficile pour Denis Brogniart. Entre la pandémie et le décès de l’un de ses candidats de la dernière édition de « Koh-lanta », l’animateur n’a pas eu un seul moment de répit pour lui. Heureusement, cette édition a touché à sa fin le 6 décembre dernier. L’occasion rêvée pour lui de partir en vacance !

Mais l’animateur de TF1 n’est pas allé bien loin. Si l’on pensait qu’il prendrait le large vers une île paradisiaque, il a décidé de se retrouver en famille à Belle île. Un moment qu’il passe avec ses 4 enfants : Dimitri, Lili, Violette et Blanche. Mais ce moment familial n’aurait pas été aussi parfait sans un petit challenge d’aventurier !

Un bain dans la mer ?

Le 30 décembre dernier, c’est une photo insolite que Denis Brogniart a partagé sur ses réseaux sociaux. En effet, il ne se passe pas une journée sans qu’il ne dévoile les petits détails de ses aventures. Mais cette fois, le présentateur de TF1 a dévoilé un challenge risqué qu’il a fait sous le regard de sa famille.

En effet, ce dernier s’était baigné, torse nu dans l’Atlantique. Et ce n’était pas l’été dernier ! Le cliché date bien de cette journée car il déclare que « la température de l’eau : 12 degrés » et que la « température de l’air est à 8 degrés ». Un exploit que les internautes n’ont pas manqués de commenter au plus vite !

Des avis controversés !

Comme toujours, Denis Brogniart est soutenu par la plupart de ses fans. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésités à le féliciter pour cet acte « courageux » qu’il a accompli ! Il faut dire que ce n’est pas évident de plonger dans l’eau à une température pareille. Mais il n’a pas eu que des encouragements !

Bien au contraire, l’explication de Denis Brogniart pour son geste a aussi suscité quelques moqueries. « Je l’ai fait uniquement pour épater mes enfants » a-t-il déclaré auprès des internautes. Une remarque qui ont fait rires certains puisque Dimitri a totalement refusé de le rejoindre lorsqu’il lui a demandé ! Certains internautes se sont même amusés à lui dire que « sa sentence était irrévocable » tel que dans « Koh-Lanta » !