PHOTO Kev Adams se métamorphose, les internautes n’en reviennent pas!

Kev Adams vient de publier une photo qui a choqué sa communauté. En effet, l‘humoriste de 29 ans apparaît dans un nouveau look qui est loin de faire l’unanimité. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Kev Adams n’a plus la possibilité de rencontrer son public sur scène. Mais qu’à cela ne tienne. Grâce aux réseaux sociaux, il reste ainsi en contact avec eux de façon régulière. En effet, il publie souvent des photos et des vidéos drôles, surtout sur Instagram.

Mais une fois n’est pas coutume. Le 15 novembre dernier, c’est une triste nouvelle qu’il apprenait à sa communauté d’abonnés. En effet, l’ex d’Iris Mittenaere a perdu son grand-père. En deuil, il a ainsi décidé de leur faire découvrir celui qu’il appelait Daddy Roger.

“Il veille sur toi de là-haut”

“Mon grand-père Daddy Roger a rejoint les anges cette semaine. Il a été pour moi un exemple de gentillesse, de classe, de générosité, d’humour et d’amour. Tous ceux qui l’ont un jour croisé savent à quel point il était spécial. Un homme rare. Je t’aime Daddy. À bientôt. Paix à ton âme”, a-t-il écrit pour lui rendre hommage. Au sein de la rédaction de LDpeople, ce post nous avait énormément ému.

Évidemment, ses fans avaient également été extrêmement touchés. Les messages de bienveillance et de soutien avaient alors plu sur son compte Instagram. “On a bien vu pendant toutes ces années à quel point il a été une force et un exemple pour toi vu comment tu en parlais, toutes mes condoléances, il veille sur toi de là-haut”, “Qu’il soit en paix. Il veille sur chacun d’entre vous, on pense très fort à vous”, “Toutes mes condoléances Kev, beaucoup de forces pour toi et tes proches! Un ange de plus qui veillera sur toi, je pense fort à toi et tes proches! Beaucoup beaucoup d’amour pour cette épreuve! Prend soin de toi”, pouvait-on lire parmi les nombreux messages.

“Ça ne te va pas du tout!”

La vie est faite de hauts et de bas. Dimanche 24 janvier, la bonne humeur semblait l’avoir retrouvé. L’humoriste a tenté d’égayer le quotidien de son public en postant une photo de lui avec un nouveau look assez étonnant. “Moi quand ils vont annoncer le 3e confinement”, a-t-il écrit en légende. Sur le cliché, on découvrir ainsi Kev Adams avec une longue barbe et une moustache, les yeux perdus au loin. Les avis de ses abonnés se veulent plutôt sceptiques. “Pablo Escobar version française” que “ça ne te va pas du tout!”, ont ainsi réagi certains internautes.

Kev Adams est un enfoiré !

En 2021, Kev Adams rejoint la troupe des Enfoirés. C’est sur son compte Instagram qu’il a ainsi partagé la nouvelle avec ses 6,4 millions d’abonnés. «Première fois de ma vie aux Restos du Cœur les amis. Jour 1, aujourd’hui essayage costumes. Bravo aux costumières, elles nous ont fabriqué des costumes de dingue», a-t-il publié dans une story jeudi 14 janvier. La célèbre troupe d’artistes mise en place à l’époque par Coluche a officialisé sa venue par un post sur Twitter vendredi 15 janvier.