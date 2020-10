Photos du babybump! Jean Dujardin et Nathalie Péchalat attendent leur deuxième enfant

Ce 27 octobre, Nathalie Péchalat a affiché avec fierté son ventre arrondi lors d’un événement à Monaco. Alors que les rumeurs couraient depuis quelques semaines, c’est désormais officiel : les parents de la petite Jeanne attendent bel et bien un deuxième enfant.

Pour leur première fille Jeanne, l’acteur Jean Dujardin n’avait déjà pas de mot : “L’amour qu’on donne, je ne savais pas qu’il pouvait être exponentiel, que ça prendrait tant de place, que ça enfle de jour en jour, de semaine en semaine. C’est complètement fou, je deviens débile“. C’est auprès des journalistes de Paris Match qu’il partageait ainsi l’amour incommensurable pour sa famille.

Un petit frère ou une petite soeur de Jeanne prévu début 2021 !

Parions que cet amour va décupler avec la naissance de leur deuxième enfant ! L’acteur révélé dans Un gars, une fille accueillera le petit frère ou la petite soeur de Jeanne au début de l’année 2021, comme le révélait le magazine Public en septembre dernier.

Ce 27 octobre, Public vient d’immortaliser cette grossesse en prenant en photo le “babybump” de Nathalie Péchalat. L’ancienne championne de patinage artistique officie en effet en tant que présidente de la Fédération française des sports de glace à Monaco.

Jean Dujardin: La future maman magnifique dans une jupe à fleurs

La chérie de Jean Dujardin prenait part aux festivités du Gala des Sportel Awards. Toute en bleu foncé dans une jupe à fleurs qui lui tombait parfaitement aux genoux, surmonté d’un ravissant cache-coeur, la future maman resplendissait.

Cet événement a permis de récompenser les plus belles images de sport et le meilleur ouvrage sportif de l’année. Nathalie Péchalat a retrouvé lors de cette soirée son partenaire de la 5eme saison de Danse avec les stars, diffusé en 2014 sur TF1 : Christophe Licata.

Cette année-là, sa relation avec Jean Dujardin début à peine à l’abri des caméra. Sous les projecteurs, la belle brune danse au bras de Grégoire Lyonnet, le mari d’Alizée. Elle achève ensuite la compétition en duo avec Christophe Licata. Ils remportent la deuxième place. Le comédien Rayane Bensetti et la danseuse Denitsa Ikonomova repartent quant à eux vainqueurs de cette 5e saison.

Jean Dujardin: “Un amour absolu que je ne peux pas expliquer.”

Jean Dujardin officialise ensuite sa relation avec Nathalie Péchalat. Ils accueillent la petite Jeanne en 2015. Le papa confie à Version Femina en être gaga. “C’est merveilleux. Lorsqu’elle me réveille en pleine nuit pour dormir avec moi, même si je dors mal à cause du doudou et d’elle qui bouge c’est un plaisir simplement extraordinaire.” Avec sa fille, Jean Dujardin se redécouvre. “Pour un papa, avoir une fille nous indique le sens de la vie. Une fille pour un père, c’est absolument unique. C’est de l’ordre d’un amour absolu que je ne peux pas expliquer et que je subis bien volontiers. C’est dans le contrat !”

Alix Brun