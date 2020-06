Pierre-Jean Chalençon: « Affaire Conclue » gros coup de tonnerre, Pierre-Jean quitte l’émission !

Pierre-Jean Chalençon quitte définitivement Affaire Conclue. D’un commun accord avec la production de France 2, il se retire. C’est la polémique de trop pour l’acheteur vedette. Car, cette fois-ci, elle prend une telle ampleur que ni France 2, ni Affaire Conclue, ne peut certainement se permettre une telle publicité. Découvrez les raisons qui mettent à nouveau Pierre-Jean Chalençon au cœur des débats.

La polémique de trop, c’est intolérable

Pierre-Jean Chalençon est réputé pour être un fan incontesté de Napoléon Bonaparte. Mais aussi pour aimer faire la fête et ne ps avoir sa langue dans sa poche. Il a tendance à ne pas se soucier de ce que peuvent penser les autres et à réfléchir après avoir agit. Comme lors de sa polémique avec Line Renaud sur Twitter. Mais là, il est allé trop loin pour beaucoup d’internautes. En effet, l’acheteur d’Affaire Conclue participait à l’anniversaire des 92 ans de Jean-Marie Le Pen. Et pendant la soirée, il est pris en photo avec Dieudonné. Pierre-Jean Chalençon se justifie en expliquant qu’il est emporté par l’ambiance de la fête. Il n’aurait pas réfléchis et regrette d’avoir pu heurter la sensibilité du public.

Après la publication d’une photo avec les antisémites Dieudonné et Stéphane Blet lors des 92 ans de Jean Marie Le Pen, Pierre-Jean Chalençon annonce qu’il quitte « Affaire conclue ». pic.twitter.com/Qiv226BTSd — Twitteur (@Twitteurtwitte1) June 24, 2020

Des photos trahissent Pierre-Jean Chalençon qui ne peut qu’accepter son sort

Depuis le 23 juin dernier, des photos de Pierre-Jean en compagnie de Dieudonné. L’humoriste est connu pour ses étroites relations avec Jean-Marie Le Pen. Mais surtout pour de nombreuses condamnations pour antisémitisme et incitation à la haine. C’est donc le choc lorsque les internautes découvrent une récente photo de Pierre-Jean Chalençon en compagnie de cet individu. C’est la polémique de trop pour l’acheteur d’Affaire Conclue, qui décide alors de s’écarter immédiatement des tournages de l’émission de Sophie Davant. En effet, ses nombreuses polémiques le contraignaient déjà à quitter l’émission. Comme l’indiquait PureMédias, le grandiloquent Pierre-Jean Chalençon aurait du s’éloigner de France 2 à la fin de cette saison d’Affaire Conclue. Mais depuis cette polémique qui le veut proche de Dieudonné et de Jean-Marie Le Pen, son départ est à effet immédiat.

Animateur au côté de Sophie Davant , Julien Cohen et Caroline Margeridon dans « Affaire Conclue » Pierre Jean Chalençon était présent aux 90 ans de JM Le Pen accompagné des antisémites Dieudonné et S.Blet .@juliencohen9 @affaireconclue

n’apprécieront pas.. https://t.co/NK8KeEUwII pic.twitter.com/JJAjurfaA1 — Jugé Coupable (@JCoupable) June 22, 2020

Les fans de Pierre-Jean Chalençon sont divisés mais la sentence est irrévocable

Interrogé par Jean-Marc Morandini, Pierre-Jean Chalençon refuse que les propos de Dieudonné puissent lui être assimilés. Conscient de son dérapage, il espère que cela n’aura pas de conséquences sur Affaire Conclue. Pour les fans de Pierre-Jean Chalençon, c’est un nouvelle assourdissante. Mais ils pourront le voir dans quelques derniers épisodes déjà enregistrés. Il faudra dire au revoir à Pierre-Jean Chalençon.

Bonne nuit les amis :)))🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷… restons zen …. !!!🤩🤩🤩🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏la liberté na pas de prix .. et je suis ce que je suis 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🙏🤩🤩🤩 — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 24, 2020

Pierre-Jean Chalençon part sans rancœurs et parlera prochainement de ses nouveaux projets. Si certains de ses fans lui souhaitent bonne route et de la réussite. Pour d’autres c’est une grande déception et ils ne mâchent pas leurs mots pour le lui faire savoir.