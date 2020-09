Pierre-Jean Chalençon “choc”: ses grosses confidences sur sa vie amoureuse “tumultueuse”

Pierre-Jean Chalençon est certainement la personne au monde qui possède la plus grande collection d’objet relatifs à Napoléon Bonaparte. Il se fait cependant connaître du grand public en participant en tant qu’acheteur à l’émission de France 2, Affaire Conclue. Mais suite à des dérapages privés de Pierre-Jean Chalençon, France 2 a eu des craintes par rapport à ses apparitions télévisées. Alors, ils rompent leur contrat et Pierre-Jean Chalençon se consacre à d’autres projets. Il rejoint notamment Touche pas à mon poste depuis la rentrée. Et lors d’une émission, il va aborder sans détours les tumultes de sa vie sentimentale.

Pierre-Jean Chalençon n’a pas fini de faire couler de l’encre

Pierre-Jean Chalençon est un personnage rayonnant et atypique. Sa bonne humeur communicative lui vaut d’être appréciée par de nombreux fans dAffaire Conclue. Beaucoup vont même abandonner les diffusions de l’émission suite à son départ. Des actions qui touchent Pierre-Jean Chalençon et qui lui permettent de se rassurer quant à sa notoriété. En effet, si elle a pu prendre un coup dans l’aile suite à ses frasques sur les réseaux sociaux, il peut compter sur des fans fidèles pour prêcher pour sa paroisse. Bien arrivé dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8, Touche pas à mon poste, Pierre-Jean Chalençon ne va pas changer qui il est. Sa personnalité enjouée lui permet d’être à l’aise quelques soient les contextes.

Aussi, il déteste l’hypocrisie et préfère choquer plutôt que de mentir ou de jouer les vexés. Alors, lorsque les chroniqueurs l’interrogent sur sa vie sentimentale, Pierre-Jean Chalençon va répondre à toutes leurs questions. Ainsi, le public de C8 apprend rapidement que Pierre-Jean Chalençon aime les femmes comme les hommes. En effet, le collectionneur de pièces Napoléoniennes est un amoureux dans l’âme. Qu’importe alors la personne en face de lui. Si le felling est là, il se laissera porter par le message accroché à la flèche de Cupidon. Mais depuis le 29 juillet dernier, Pierre-Jean Chalençon officialisait sa relation amoureuse sur Instagram. Une relation amoureuse avec une jeune homme du nom de Dragan, dont il espère qu’elle durera toute la vie. Pourtant, cela ne l’empêchera pas de papillonner.

Le point sur les amours de Pierre-Jean Chalençon

Pierre-Jean Chalençon n’a pas une conception monogame de l’amour ou de l’engagement. Il peut être amoureux de différentes personnes et être tout aussi engagé envers les êtres aimés. Aussi, Pierre-Jean Chalençon ne se fait pas prier pour parler de son histoire d’amour avec une amie. Jarry, un des chroniqueurs de Touche pas à mon poste s’étonne d’entendre parler de l’amie de Pierre-Jean Chalençon si il a déjà un ami. Mais pour l’ancien acheteur d’Affaire Conclue, c’est tout à fait normal et légitime. Du moment que tout le monde est au clair, il n’y a pas de raison de se compliquer la vie. Ainsi, Pierre-Jean Chalençon peut ouvertement affirmer qu’il est amoureux d’un homme et qu’il est aussi amoureux d’une femme. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils se retrouvent tous les trois pour leurs rendez-vous galants en revanche.

L’ancien acheteur d’Affaire Conclue ne rentre pas dans des cases orthodoxes

Pierre-Jean Chalençon continue donc à expliquer les détails de sa vie amoureuse. En effet, puisque lui est prêt à papillonner, il sait aussi que ses compagnons peuvent le faire aussi. Tout le monde est très clair à ce propos et ils n’ont pas besoin de se cacher les choses. Dragan a donc lui aussi des amants de son côté, des hommes ou des femmes, cela n’importe pas à Pierre-Jean Chalençon. L’important c’est que chacun soit heureux dans cette relation, aussi atypique soit-elle. Parfois, l’amour est si intense qu’il a poussé Pierre-Jean Chalençon a tombé amoureux de personnes qui n’étaient pas aussi libres que lui. C’était le cas notamment de la personne qui avait brisé son cœur pendant le confinement. Il s’agissait d’un homme marié avec qui il entretenait une relation depuis plus de 20 ans.

Pierre-Jean Chalençon profite de la vie comme il l’entend

Pierre-Jean Chalençon fêtait ses 50 ans le 23 juin dernier. Depuis toujours sincère, honnête et le cœur sur la main, il ne pouvait pas se cacher ses sentiments. Il se trouvait qu’il pouvait en avoir pour les hommes comme pour les femmes. Et que parfois, ses sentiments pouvaient aussi se chevaucher sans s’annuler. C’est donc en restant fidèle à lui-même que Pierre-Jean Chalençon décide de mener sa vie amoureuse au grès de ses émotions. Toujours en étant respectueux des personnes qui partagent sa vie. C’est finalement un grand amoureux de l’amour que cet homme là. Car le véritable amour ne saurait se contenter d’une définition binaire et éternelle.

Comme le dit l’ancien acheteur d’Affaire Conclue, “il faut savoir vivre avec son temps”. Pierre-Jean Chalençon est heureux en vivant son amour de cette façon et c’est bien là l’essentiel. Assumer qui l’on est n’est pas toujours aisée et il arrive parfaitement à poursuivre son bonheur sans se conformer au regard des autres. Ceux qui ne sont pas d’accord avec son style de vie peuvent bien passer leurs chemins, il ne changera pour rien ni pour personne.