Pierre-Jean Chalençon en difficulté financière : sa stratégie pour rebondir et renflouer ses comptes !

Tout comme de nombreux Français et Françaises, les affaires de Pierre-Jean Chalençon sont frappées par la crise liée à la Covid-19. Mais loin de se décourager, l’ancien acheteur phare de l’émission Affaire Conclue sur France 2, a de nombreux projets en tête. L’un d’entre eux est très étonnant.

Pierre-Jean Chalençon a ses fans et ses détracteurs. En tous les cas, il ne laisse pas indifférent. Après avoir brillé dans le programme Affaire Conclue diffusé sur France 2, ce fan de l’empereur Napoléon Bonaparte a dû quitter l’émission. Il faut préciser que l’homme est très clivant. Les téléspectateurs étaient habitués à sa franchise légendaire et à ses coups de gueule. Bref, l’homme ne s’embarrasse pas des convenances et dégomme ceux qui s’en prennent à lui, notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi, le fameux collectionneur met un point d’honneur à répondre à ses adversaires.

Pierre-Jean Chalençon s’attaque à Line Renaud

En juin 2020, Line Renaud avait été la cible de Pierre-Jean Chalençon. La vieille femme n’aime pas le collectionneur. Il a aussi attaqué ses anciens collègues de l’émission Affaire Conclue. L’homme les beaux objets et vit dans un hôtel particulier : le Palais Vivienne. C’est dans ce lieu du XVIIIe siècle, acquis en 2015 pour une somme phénoménale, que Pierre-Jean Chalençon entretient sa passion folle pour l’empereur Napoléon Bonaparte. Un personnage phare de l’histoire de France.

Pierre-Jean Chalençon face à la crise

En homme d’affaires averti, Pierre-Jean Chalençon a décidé de profiter de ce lieu. Depuis quelques années, le collectionneur organise des visites privées de son hôtel particulier. Mais cela était possible avant la crise sanitaire qui a touché le monde entier. Depuis le début de la crise du Covid-19, le monde de la culture est en crise. En mai dernier, Pierre-Jean Chalençon avait parlé de sa situation critique : « ce n’est pas évident car je ne suis pas salarié de France 2, donc pas d’argent de ce côté. Le Palais Vivienne était clos, donc aucune visite. C’est crucial que le gouvernement pense aux gens qui ne sont pas des salariés, il faut penser à ces personnes-là. Ma mère est une femme très généreuse et elle m’a fait un virement ».

Des gros remboursements sur le dos

Mais ce n’est pas suffisant. « J’ai 20 ans de remboursement sur le dos, j’ai pris perpète » a-t-il révélé dans une interview donnée au journal Le Parisien. Ainsi, pour sortir de cette situation, le collectionneur réfléchit déjà à la suite, par exemple avec une idée étonnante : l’installation d’un « studio de télévision » à l’intérieur du Palais Vivienne ! Reste à connaître ce qui s’y fera, mais avec Pierre-Jean Chalençon, nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise. Très excentrique, Pierre-Jean Chalençon a séduit de nombreux téléspectateurs avec son style unique. Ce passionné de l’univers de Napoléon a contribué au succès d’Affaire conclue, l’émission présentée par Sophie Davant qui fait un vrai tabac. Des anonymes présentent des objets à évaluer.