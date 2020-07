Pierre-Jean Chalençon: Il quitte « Affaire Conclue » et voilà les vraies raisons

Pierre-Jean Chalençon se retire des tournages d’Affaire Conclue suite à une polémique. Mais son départ précipité ne survient que quelques mois avant la date officielle à laquelle il avait prévu de partir. En effet, d’autres projets attendent Pierre-Jean Chalençon et la polémique dans laquelle il a plongé n’a fait qu’accélérer les choses. Mais que les fans de Pierre-Jean Chalençon se rassurent, l’admirateur numéro un de l’empereur garde toujours le cœur à la fête.

Pierre-Jean Chalençon quitte les tournages pour de bon

L’acheteur vedette d’Affaire Conclue risque de manquer aux fans. Mais il est temps pour lui de voguer vers d’autres aventures. Il avait décidé de quitter l’émission à la rentrée pour continuer de préparer plusieurs surprises, dans différents domaines, à ses fans. Mais celui qui n’a jamais la langue dans sa poche tombe souvent sur des os. Et les polémiques sont attirées sur Pierre-Jean Chalençon comme des abeilles sur du miel. Un phénomène qu’il constate depuis quelques temps et qui ne l’empêche pas de continuer à faire ce qu’il aime et à dire ce qu’il pense. Et c’est aussi pour cela que le public l’apprécie. En effet, Pierre-Jean Chalençon incarne la joie de vivre à bien des égards et ses fans adorent profiter de cela, bien installés devant Affaire Conclue.

Cependant, une des dernières polémiques ne passe pas du tout pour la production. France 2 refuse de se voir associé à cette « crise » qui a pris rapidement de l’ampleur sur Twitter. C’est donc à regret que Pierre-Jean Chalençon se voit contraint de se retirer des tournages avant l’heure. L’acheteur vedette d’Affaire Conclue ne souhaite pas que ses histoires impliquent France 2 mais il aurait certainement apprécié partir dans les temps qu’il s’était fixé. Les fans aussi déplorent son départ précipité mais ils lui souhaitent bonne fortune dans la suite de ses projets.

Les nombreux projets de l’acheteur d’Affaire Conclue

Des projets, Pierre-Jean Chalençon en a à la pelle. En effet, il ne se retrouve pas le bec dans l’eau en quittant Affaire Conclue. Bien au contraire, cela va lui permettre de s’investir davantage dans ce qui va arriver. Mais, alors que sur Twitter il rassure ses fans sur le futur, sur Instagram il les invite à contacter France 2. Tout le monde n’est pas d’accord avec l’idée de la voir quitter l’émission. Bien que Pierre-Jean Chalençon reste convaincu de faire le bon choix, il semblerait qu’il s’agisse d’un choix que France 2 le pousse à faire.

Une polémique qui lui vaut de renoncer à l’émission de Sophie Davant

La polémique autour de Pierre-Jean Chalençon démarre lorsqu’il partage des photos de lui à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen. En effet, il assistait au 92 ans de l’homme politique connu pour avoir fondé la parti français d’extrême droite. Un parti réputé pour sa politique anti-migratoire et dont nombreux de ses membres sont sous le coup de condamnation pour incitation à la haine et pour avoir tenu des propos racistes et anti-sémites. Dans la photo de cet événement que partageait Pierre-Jean Chalençon, il pose souriant aux côtés de Dieudonné, un humoriste controversé. En effet, Dieudonné est très proche de Jean-Marie Le Pen, au point d’en faire le parrain de sa fille.

Pierre-Jean Chalençon n’a pas émis d’avis politiques mais cette photo qui le montre proche de ces personnes lui cause des tourments sur Twitter. Car pour les internautes, c’est tout simplement inadmissible. Mais il peut également compter sur du soutien de la part de ses fans. Et il est heureux de pouvoir se dire qu’il part la tête haute. Comme toujours, Pierre-Jean Chalençon ne se laisse pas abattre et trouvera le moyen de rebondir. Pendant le confinement il a subi plusieurs coups durs qui auraient pu le faire sombrer mais cela lui aura donné encore plus de raisons de profiter de la vie.

Bonne nuit les amis :)))🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷… restons zen …. !!!🤩🤩🤩🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏la liberté na pas de prix .. et je suis ce que je suis 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🙏🤩🤩🤩 — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 24, 2020

Sans rancunes, il semble tout de même regretter d’avoir à partir si tôt

Pour la suite de ses projets, Pierre-jean Chalençon va proposer une émission consacrée au Palais Vivienne. Il serait en train de se faire des contacts dans la culture et dans la sphère politique pour permettre à cette émission de voir le jour. Ensuite, il y a son livre dont il faut faire encore la promotion. Puis, Pierre-Jean Chalençon aurait également des projets pour un rôle au théâtre avec Olivier Lejeune. Et enfin, il compterait aussi pouvoir produire un one-man show sur Napoléon. Aussi, il aurait du participer à Fort Boyard cette année mais la pandémie en aura voulu autrement. Son personnage dans l’émission d’Olivier Mine sera présent pour l’été prochain, si France 2 est toujours partante.

Pierre-Jean Chalençon va donc continuer de divertir les Français. Car il sait que le public est attaché à sa bonne humeur et sa joie de vivre. Il est un personnage haut en couleurs qui ne transige pas avec qui il est. Et c’est ce qui plaît tant à ses fans. Pourtant, c’est aussi ce qui le conduit à se retrouver dans des polémiques régulièrement. Mais malgré les rumeurs et les critiques, Pierre-Jean Chalençon ne souhaite pas changer qui il est.