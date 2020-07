Pierre-Jean Chalençon ose et tente le pire, se montre sans vêtements, les internautes choqués

Pierre-Jean Chalençon partageait une photo de lui ces derniers jours via son compte Instagram, sur laquelle il apparaît en partie sans rien.

Alors qu’il a fait durant de nombreuses semaines la une de l’actualité après son éviction de l’émission phare de France 2, Affaire conclue, présentée par Sophie Davant, le célèbre acheteur revient aujourd’hui avec un cliché sur les réseaux sociaux dans la région alsacienne où il passe quelques jours de repos. Ses fans peuvent le découvrir le torse-nu et le reste du corps caché derrière une barrique de vin.

En message de ce post, le célèbre collectionneur en profitait pour souhaiter une bonne fête nationale aux Belges à l’occasion de ce 21 juillet 2020. Une attention qui n’aura certainement pas échappé à son ancien collègue Gérald Wathelet avec lequel il s’était quelque peu insulté par presse interposée. En effet, Pierre-Jean Chalençon reprochait à l’acheteur originaire de Belgique avec qui il partageait le pupitre d’Affaire conclue d’avoir tenu des propos peu flatteurs à son encontre lors de son départ de la célèbre émission.

De son côté, Gérald Wathelet démentait catégoriquement ces affirmations et affirmait en fait ne pas connaître très bien Pierre-Jean Chalençon qu’il décrivait comme un simple collègue de travail avec lequel il n’avait pas d’affinité particulière.

Il faut dire que le départ du célèbre fan de Napoléon avait fait grand bruit. Suite à une photo publiée qui montrait Pierre-Jean Chalençon à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen accompagné de l’humoriste polémique Dieudonné, la direction de la chaîne France Télévision n’avait pas apprécié cette publicité, et avait selon certaines informations décidé de se séparer de son célèbre acheteur.

Mais selon Pierre-Jean Chalençon lui-même c’est bien lui qui aurait mis un terme à sa collaboration avec France 2 même s’il reconnaissait sur le plateau de Jean-Marc Morandini d’avoir commis une erreur en acceptant cette invitation à cette fête d’anniversaire. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, il revenait sur les circonstances de ce départ » Il fallait que je m’en aille. J’en avais marre d’être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m’amuse plus. J’avais envie de faire évoluer mon rôle.

L’idée, c’était d’aller voir aussi de l’autre côté de l’émission, au plus proche de Sophie Davant et des experts commisseurs priseurs. J’en avais parlé à Sophie « . Mais visiblement, un souhait qui n’aura pas été entendu par la production, mais qui n’empêche toutefois pas le propriétaire du palais Vivienne d’avoir encore aujourd’hui énormément de projets » Je vais relancer mon projet de one-man-show sur Napoléon. Quant à la télé, nous verrons bien avec quelle chaîne nous nous mettrons d’accord, France Télévisions, Canal+, M6 « .

Lors de cette photo diffusée où il apparaissait en petite tenue, il a ajouté d’ailleurs en commentaire préparer une surprise pour ses fans dès la rentrée de cette année et donc bientôt revenir avec un nouveau concept. S’il avait été proche, il y a quelques mois, de rejoindre les équipes de Cyril Hanouna sur C8, il semblerait bien que ce projet n’ait pas vu le jour. Il faudra donc attendre septembre pour voir si Pierre-Jean Chalençon revient sur les écrans de télévision. Et surtout, de savoir si ces dernières prises de position et ses dernières déclarations incendiaires dans la presse ne l’ont pas définitivement écarté du monde de l’audiovisuel. Mais pas trop de souci à se faire pour lui quand on connaît l’épaisseur de son carnet d’adresses et sa visible capacité à rebondir.