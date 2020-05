Pierre-Jean Chalençon « ruiné »? Il est dans le rouge, sa mère lui vient en aide

Pierre-Jean Chalençon est un des acheteurs vedettes d’Affaire Conclue. L’émission de France 2 qui est présentée par Sophie Davant fait de Pierre-Jean Chalençon un incontournable. Toujours de bonne humeur, il peut se vanter de compter beaucoup d’amateurs de son caractère original. Fan d’histoire et surtout de l’époque napoléonienne, Pierre-Jean Chalençon vit même dans un château. Mais la crise sanitaire ne lui aura pas permis d’avoir assez de revenus pour garantir l’entretien de son patrimoine. Il raconte alors au magazine Non Stop People que c’est grâce à l’aide de sa mère qu’il réussit à sortir de ses ennuis d’argent.

Pierre-Jean Chalençon vit, par bien des aspects, un confinement très difficile

Pierre-Jean Chalençon n’aura pas vécut un confinement évident. Même si c’est une personne aisée et qui vit dans un très bel endroit, les catastrophes se sont succédées pour lui. C’est d’abord la perte tragique de son papa qui le met dans une situation délicate. Pierre-Jean Chalençon n’aura pas pu faire ses adieux celui qui l’a élevé. Décédé en pleine période du pic de l’épidémie, il était très compliqué d’assurer un service mortuaire.

Ce sont également plusieurs de ses amis qui sont emportés durant la pandémie. Et parmi eux, le chanteur Christophe qui manque depuis à tous les français.

Après les nombreux décès, il doit faire face à la rupture de sa plus longue histoire d’amour

Pierre-Jean Chalençon doit enchaîner les deuils. Faisant de cette période de crise sanitaire une des plus difficiles à gérer émotionnellement parlant. Mais les drames ne s’arrêtent pas là pour l’acheteur d’Affaire Conclue. Une trahison à laquelle il ne s’attendait pas lui tombe dessus du jour au lendemain. L’homme avec qui il partage sa vie depuis plus de 20 ans décide de l’abandonner. Car cet homme là n’était pas prêt, malgré 20 ans de relation, à assumer qui il était. Il a préféré retourner auprès de sa femme et de ses enfants qui n’ont aucune idée de sa double vie auprès de Pierre-Jean Chalençon.

Loin de sa laisser abattre, Pierre-Jean Chalençon reste optimiste mais d’autres ennuis arrivent

Pierre-Jean Chalençon aurait pu se laisser abattre à force de mauvaises nouvelles. Mais il n’en est rien. Sa bonne humeur et son enthousiasme ont gardé le dessus. Il est même devenu encore plus fou qu’à son habitude, comme pour compenser. Toutes ces épreuves lui ont rappelé que la vie est courte et qu’elle doit être appréciée à chaque instant. Une chose qu’il savait déjà pertinemment mais qu’il a donc mis en pratique davantage. Sur Instagram, les fans de Pierre-Jean Chalençon pouvaient alors le voir danser follement dans différentes pièces de son palais.

Les finances de Pierre-Jean Chalençon sont sauvées par la générosité de sa maman

Les fans de Pierre-Jean Chalençon ne pouvaient pas se douter alors que d’autres problèmes pouvaient le guetter. Et pourtant des difficultés financières ont pris Pierre-Jean Chalençon à lac gorge. Sans salaires et avec le Palais fermé, il ne recevait pas d’argent de la part de France 2 pour Affaire Conclue ni des visites de son domicile. Il confie donc à Non Stop People que c’est grâce à sa mère que Pierre-Jean Chalençon s’en sort. Sa maman est selon lui une personne d’une grande générosité. Elle lui a alors donné de l’argent pour tenir le temps que ses activités reprennent. Il n’y a visiblement pas d’âge pour demander de l’aide à ses parents.

Pierre-Jean Chalençon est heureux de savoir que sa mère peut lui venir en aide. Mais il tient à souligner que ce n’est pas le cas de tout le monde. De plus, tout le monde n’a pas non plus la chance d’avoir un patrimoine tel que le sien. Il se rend compte à quel point ont pu être difficile les temps de confinement pour les personnes qui se sont retrouvées sans revenus du jour au lendemain. Selon lui, c’est au gouvernement de penser en priorité à ces personnes. Car sans aucune aide venant d’ailleurs, ils pourraient ne pas voir le bout du tunnel après les coups durs de la crise sanitaire pour l’économie. Pierre-Jean Chalençon montre encore une fois qu’il est capable de sortir grandit et plus fort des épreuves les plus difficiles. Les fans de l’acheteur d’Affaire Conclue sont épatés par son abnégation et sa force de caractère.